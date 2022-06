Oggi è un giorno molto speciale. È il 21 giugno, solstizio d’estate. La giornata più lunga dell’anno, nonché la giornata che segna ufficialmente l’inizio della stagione estiva. Il caldo delle ultime settimane ci ha fatto percepire la bella stagione con largo anticipo. In questo articolo, però, non ci occuperemo di meteo e clima. Come puntualmente facciamo a inizio settimana, daremo uno sguardo alle previsioni astrologiche. Nei giorni scorsi, 4 segni, tra cui l’Ariete, hanno vissuto giornate davvero fortunate. Ma come ben sappiamo, l’oroscopo è come una ruota che gira… Nelle prossime righe andremo quindi a scoprire cosa ci attende nelle prossime giornate di questa settimana appena cominciata.

Settimana leggendaria per Cancro e Acquario, mentre la Luna in Ariete favorirà altri 2 fortunati segni con amore e successi

Tante belle notizie attendono il segno del Cancro, che è pronto per festeggiare il compleanno. Proprio oggi, il Sole entra in questo segno, portando una bella dose di energia. Tutto procederà con grande slancio, sul lavoro e in campo sentimentale. Con un atteggiamento molto positivo e propositivo, gli amici cancerini avranno voglia di mettersi in gioco su più fronti, per scoprire nuovi orizzonti e dimostrare a tutti quanto valgono. Dal canto suo, anche Venere metterà lo zampino. Si prospettano quindi avventure amorose romantiche e passionali. In particolar modo, chi è già in coppia si lascerà andare ad una vena romantica molto accentuata, fatta di coccole, tenerezze ed effusioni.

Buone notizie anche per l’Acquario. Anche i nati sotto questo segno saranno carichi di energie. Affronteranno ogni aspetto della vita quotidiana con la giusta carica e tanta voglia di vivere. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi incontri che potrebbero trasformarsi in collaborazioni proficue sul lavoro. Dal punto di vista sentimentale, invece, potrebbero riaffiorare amicizie di vecchia data. Il momento è buono anche per recuperare dei rapporti che si sono deteriorati.

Sarà quindi una settimana leggendaria per Cancro e Acquario. Tuttavia, dal punto di vista dei movimenti astrologici, oltre al Sole che entra nel Cancro, assistiamo anche alla Luna nel segno dell’Ariete. Continuiamo allora a vedere quali sono gli altri due segni che beneficeranno di tale situazione.

Toro

Sta per iniziare una settimana molto buona per il segno del Toro. I nati sotto questo segno vivranno importanti cambiamenti. Il Sole sprigiona buone capacità negli affari e nelle contrattazioni. Ciò avrà immediate ripercussioni favorevoli in ambito finanziario. Grazie a Venere, le cose torneranno a girare per il verso giusto anche in campo sentimentale. Chi è in coppia vivrà momenti di magica complicità e, soprattutto, da parte dei Toro, ci sarà maggior comprensione nei confronti del partner.

Leone

La Luna in Ariete assicura agli amici del Leone una forma smagliante. Pieni di energia, questi riusciranno ad affrontare ogni cosa con caparbietà. Sapranno inoltre risolvere eventuali problemi e complicazioni in maniera egregia e senza scoraggiarsi. Le cose andranno quindi benone sul lavoro. Verso la fine della settimana, ci si concentrerà più sui rapporti sociali e la voglia di svagarsi.

