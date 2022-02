Ogni tanto tutti dovrebbero concedersi un momento di pausa e un viaggio romantico è il modo ideale per farlo. Senza andare troppo lontano, l’Italia è un paese ricco di meraviglie da visitare e di paesaggi da cartolina, dalle città ai piccoli borghi.

Per una pausa dal caos o un’occasione speciale, adesso è il momento giusto per progettare una fuga all’insegna del relax anche solo di pochi giorni.

Scopriamo quali sono alcuni luoghi ideali da visitare ora e i due borghi romantici da vedere in Italia tra i più tranquilli e affascinanti.

Le mete per una fuga romantica di pochi giorni in Italia

Per una vacanza di pochi giorni in una città d’arte e buon cibo, si può scegliere Torino. Elegante e maestosa, è anche ricca di tradizioni e di cose da vedere gratis.

Altrimenti, si possono scegliere luoghi più appartati in Campania, Calabria e Puglia, tra i più belli della nostra penisola. Questi luoghi remoti sono perfetti per concedersi una tregua dalla vita quotidiana, lontano dal caos.

Da visitare assolutamente è anche l’affascinante borgo medievale di Peccioli, un gioiello d’arte contemporanea tra verdi colline, eletta miglior piccola città del 2021 da Artribune.

Chi vuole partire per una fuga romantica, poi, non può dimenticare i pittoreschi piccoli borghi che hanno reso l’Italia famosa in tutto il Mondo. Tra questi, ce ne sono due da visitare adesso che fanno immergere in atmosfere indimenticabili.

Due borghi romantici da vedere in Italia a febbraio per una breve vacanza tra atmosfere medievali e boschi incantati

Il primo borgo da visitare si trova in Trentino Alto Adige, al confine con la Svizzera. Nel cuore dell’Alta Val Venosta, Glorenza è una delle più piccole città del Mondo. In questo gioiello immerso nel verde si possono ammirare le mura di cinta, ancora intatte, e seguire i cammini di ronda. Tra cortili nascosti, vicoletti e portici del XIII secolo, visitare Glorenza significa vivere il fascino della storia. In inverno è anche possibile recarsi nell’area sciistica di Watles, che d’estate diventa la meta ideale per fare delle splendide escursioni.

Nel cuore d’Italia, invece, si trova Torre Alfina, borgo medievale tra i più belli della penisola in provincia di Viterbo, nel Lazio. Qui, oltre all’imponente castello e al piccolo borgo medievale, si può ammirare il favoloso Bosco del Sasseto. Definito anche Bosco delle Fiabe o Bosco di Biancaneve, è una foresta antica dal sapore romantico. Gli alberi dalle forme particolari, i colori e il ricco sottobosco accolgono i passanti per lasciarli a bocca aperta. Inoltrarsi in questo luogo incantato, lungo i suoi sentieri, è un tuffo indimenticabile in una dimensione magica.