In arrivo su Netflix a febbraio l’horror cult sequel che ci farà tremare di paura ed ecco quando potremo vederlo

Febbraio porterà i brividi del terrore agli abbonati Netflix. Sulla popolare piattaforma di contenuti streaming sarebbe infatti in arrivo il reboot di una serie horror che ha sconvolto prima gli Stati Uniti e poi il Mondo. Non sembrano davvero passati quasi 50 anni dal primo capolavoro della serie.

A molti dirà qualcosa il nome Faccia di cuoio. Così come il celebre rumore della motosega accesa da un uomo con una maschera di pelle. Un’immagine, questa, spaventosa ancora adesso. Era il 1974 quando nelle sale cinematografiche indipendenti usciva Non aprite quella porta. Ebbene, a breve ritorna una nuova versione e con il medesimo titolo. Ma vediamo in cosa consiste questo sequel e quando potranno approfittarne gli abbonati. Infatti, è in arrivo su Netflix a febbraio l’horror in formato streaming.

Ecco da quando sarà disponibile ed il cambio di trama adattato ai tempi

Dopo essere stato posticipato per varie volte, è finalmente disponibile il trailer e la data ufficiale da segnare sul calendario. Si tratta del prossimo 18 febbraio. Per quel giorno si raccomanda di chiudere porte e finestre, luci, fonti di rumore o di distrazione. Un horror merita delle condizioni ottimali per poterci spaventare e vivere momenti di brivido veri. Ma ecco chi sarà il regista della produzione Netflix ed il geniale espediente per adattarlo ai tempi.

Come ci ricorderemo, la trama del cult del 1974 era incentrato su un gruppo di giovani che viaggiavano per il Texas. Cercavano la casa del nonno di uno dei protagonisti. Cambiano gli anni e cambiano anche gli artifici narrativi. Ad essere accolti nelle trappole di Faccia di cuoio ci sono un gruppo di giovani influencer. Questi cercano una cittadina fantasma di case per creare un microspazio di pace e bene. La trovano in Harlow, una località abbandonata del Texas. Da qui inizieranno le vicende spaventose del gruppo. Il film è stato diretto dal regista texano David Blue Garcia, già vincitore di un Emmy.

In arrivo su Netflix a febbraio l’horror cult sequel che ci farà tremare di paura ed ecco quando potremo vederlo

Quella in uscita sarà anche una storia di vendetta. Infatti, nel film comparirà l’ultima sopravvissuta dalla carneficina delle vicende del film del 1974. Sally, infatti, vuole incontrare l’assassino dei suoi amici per fargliela pagare. In questo modo ci si ricollega alla trama del primo film della serie. Oltre ad essere un cult, Non aprite quella porta fu uno dei film che riuscì ad ottenere un successo interplanetario pur nascendo come film indipendente. I fan si aspettano grandi emozioni.

