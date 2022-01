Il nostro Paese è ricco di piccoli e meravigliosi borghi dimenticati che si affacciano su montagne, mari o colline. Sono veri e propri gioielli di bellezza dove il tempo si ferma come in un dipinto o procede spedito verso il futuro.

È questo il caso di un magnifico borgo medievale tra le verdi colline toscane che il magazine Artribune ha eletto “miglior piccola città dell’anno”. Scopriamo di quale borgo si tratta e perché è così speciale.

Eletta miglior piccola città dell’anno questo affascinante borgo medievale è un gioiello d’arte contemporanea incastonato tra verdi colline

Tra oliveti, vigne e le verdi colline toscane sorge il borgo di Peccioli, in provincia di Pisa, nato attorno all’antico castello medievale. Il magazine Artribune l’ha nominato “miglior piccola città dell’anno” tra i Best of 2021.

Questa cittadina, infatti, è sempre attenta non solo alla natura e alla sostenibilità, ma anche all’arte. Come in un laboratorio d’arte contemporanea a cielo aperto, a Peccioli si possono ammirare numerose opere e installazioni create apposta per il territorio.

Tra questi c’è il nuovo Palazzo Senza Tempo, dove visitare mostre temporanee e permanenti. È anche possibile ammirare la meravigliosa vallata circostante da una grande terrazza panoramica sospesa.

La trasformazione dell’edificio in un gioco di forme, luci, spazi e trasparenze è merito dell’architetto e designer Mario Cucinella. Qui i visitatori possono ammirare un’unione spettacolare tra arte e architettura, immersi nella naturale bellezza della campagna Toscana.

Percorsi a piedi tra storia e opere d’arte

All’interno nel borgo sono disponibili diversi percorsi a piedi tra storia e opere d’arte. Ad esempio, in un paio d’ore nel cuore nel paese si potranno vedere più di venti opere. Un modo originale per trascorrere qualche ora avvolti da arte e natura, prendendo una pausa dalla folla urbana.

E per attraversare il paese dal borgo antico alla parte nuova si può prendere una passerella diventata anch’essa un’opera d’arte. È difatti un ponte panoramico avvolto da giganti spirali colorate per opera di Patrick Tuttofuoco.

Eletta miglior piccola città dell’anno questo affascinante borgo medievale è un gioiello d’arte contemporanea incastonato tra verdi colline.

Chi preferisce le città più grandi, ma sempre a misura d’uomo, può visitare queste 5 cose gratis nell’elegante Torino.

Secondo la celebre guida Lonely Planet, invece, nel 2022 è questa la città in Italia tra le migliori del Mondo in cui viaggiare.

Approfondimento

3 luoghi remoti in Campania Calabria e Puglia da visitare ora perché tra i più belli d’Italia