Quando ci dedichiamo alla pulizia del bagno, uno dei punti che richiede di più la nostra attenzione è il water. Sfortunatamente, però, ci dimentichiamo di un passaggio fondamentale che potrebbe portare a un accumulo di germi. Infatti, pensiamo che strofinare le pareti della tazza con l’apposito scopino o spazzola e poi metterlo via così com’è sia sufficiente. In realtà, vedremo che non è così. Infatti, non pulire con cura anche questo strumento, equivale a pulire i piatti con una spugna sporca, con tutti i rischi a cui questo può portare.

Ovviamente, possiamo risolvere il problema con i prodotti chimici in commercio e acquisendo qualche sana abitudine durante il lavaggio del water. Non dobbiamo dimenticare, però, che abbiamo a disposizione tutta una serie di alimenti e ingredienti naturali che servono perfettamente allo scopo. Infatti, con questi possiamo igienizzare la tazza del bagno rimuovendo le incrostazioni, risparmiando e senza fatica. Vediamo quindi come applicare lo stesso trattamento anche allo strumento che usiamo per la sua pulizia.

Water e scopino puliti e igienizzati in una sola mossa grazie a questi ingredienti naturali che tutti abbiamo in casa

Quando puliamo la tazza del water, solitamente spruzziamo il prodotto sulle sue pareti e poi interveniamo con l’apposita spazzola. Una volta finito, la rimettiamo nel suo contenitore e tiriamo lo sciacquone. In realtà, in questo modo, la spazzola ha conservato almeno una parte del calcare e dei germi che ha scrostato dalla tazza. Ecco i passaggi da seguire, invece, per avere water e scopino puliti e igienizzati. Per prima cosa, spruzzare il prodotto direttamente sullo scopino e poi dentro il water. Se questo è molto incrostato, attiviamo lo sciacquone mentre lo stiamo scrostando. In ogni caso, quando abbiamo finito, riattiviamo lo sciacquone così da togliere i residui più grossi dalle setole. Spruzziamoci sopra ancora del prodotto e bagniamolo nuovamente con lo sciacquone.

Forse però il passaggio più importante arriva adesso. Infatti, riporre la spazzola direttamente nel suo contenitore potrebbe portare alla formazione di muffe fra le setole. Ecco perché si dovrebbe lasciare all’aria almeno per un paio d’ore prima di rimetterlo nella sua custodia.

Per quanto riguarda i prodotti da utilizzare per la pulizia del water e della sua spazzola, possiamo utilizzare i due grandi cavalieri del pulito naturale. Stiamo parlando dell’aceto e del bicarbonato. In un nebulizzatore, mischiamo dell’acqua (possibilmente non troppo dura), insieme a 1 cucchiaio di bicarbonato e 3 di aceto di mele. Se l’odore pungente dell’aceto ci infastidisce, possiamo sempre aggiungere 3 o 4 gocce di olio essenziale. Scegliamo una fragranza fresca, come la menta, il limone o il muschio bianco.