Dua Lipa con il suo bikini lancia il costume dell’estate. Ecco il brand

È appena arrivata la primavera, ma c’è già chi pensa all’estate. E questo è il caso di alcune star in vacanza pronte sfoggiare costumi super trendy, come quello di Dua Lipa in Giamaica.

Benvenuta primavera, ma anche estate. Sì, perché c’è già chi pensa alla sabbia tra le dita, al mare blu e al sole che scalda la pelle. Ovviamente a farlo sono le grandi star che prendono voli e si recano in località lontane per godersi in relax il caldo. E così, se noi pensiamo a cosa indossare adesso che è primavera, altri indossano costumi da bagno assolutamente da copiare per l’estate che verrà.

Ne sfoggia una super sexy e funny

Quello più chiacchierato di tutti e che ha riscosso anche molto successo in termini di like su Instagram è quello di Dua Lipa. La pop star è infatti volata in Giamaica per godersi un po’ di sole e relax, e ovviamente non poteva andarci con un piumino Moncler.

Per l’occasione ha infatti sfoggiato un bikini molto interessante e alquanto micro. Proprio questo suo particolare ha infatti generato diverse reazioni, sia positive sia negative di persone che hanno commentato scrivendo: “a questo punto poteva anche non indossarlo”. Ma al di là dei gusti personali questa tipologia di costume – il micro bikini – sta andando decisamente per la maggiore, ma quello di Dua Lipa oltre ad essere sexy ha anche un tono funny.

Dua Lipa con il suo costume super sexy

Il bikini della cantante è realizzato all’uncinetto e lascia veramente poco all’immaginazione. Dalla vita alta, dal taglio molto sgambato e dal pezzo di sopra che copre giusto il necessario, il bikini di Dua Lipa ha fatto molto parlare di sé.

Il bikini è realizzato in cotone crochet ed ha la coppa con la grafica di Hello Kitty in crochet con ricami ed elementi tridimensionali. Gli slip presentano un fiocco in crochet applicato sul dietro.

Il marchio che ha realizzato questo costume è molto caro alla pop star. Infatti si tratta di GCDS diretto da Giuliano Calza amico stretto di Dua Lipa. La cantante era presente anche alla sfilata di febbraio del marchio durante la Milano Fashion Week donna. Tra i vari ospiti anche Bella Thorne, Mia Khalifa e Mr Rain. E così Dua Lipa con il suo bikini super sexy di GCDS x Hello Kitty lancia il costume dell’estate.