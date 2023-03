Nel corso delle ultime sedute abbiamo visto azioni che stanno inesorabilmente guadagnando terreno sul Ftse Mib. Stiamo parlando di MARR già segnalato qualche settimana fa facendo notare come fosse uno dei due titoli con chiusura al rialzo di oltre il 6% in un mercato debole. Questa forza del titolo, ben evidente anche in confronto con quella del Ftse Mib, sta resistendo alla situazione di incertezza generale dei mercati azionari e continua a spingere il titolo al rialzo. Possiamo, quindi, dire che, giorno dopo giorno, vediamo azioni che stanno inesorabilmente guadagnando terreno sul Ftse Mib.

I punti di forza e di debolezza

Tra i punti di forza di Marr ricordiamo che ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0,53 volte il suo fatturato. Inoltre, nell’ultimo anno, gli analisti hanno regolarmente rivisto al rialzo le stime sul fatturato della società.

Questo miglioramento nella visione del titolo da parte degli analisti si traduce in raccomandazioni prevalenti che sono tra il Buy o Overweight sul titolo.

Negli ultimi dodici mesi, quindi, gli analisti che si occupano del titolo hanno ampiamente rivisto al rialzo il loro giudizio sull’azienda. Allo stato attuale il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione di circa il 20%.

La redditività del gruppo è relativamente bassa e rappresenta un punto debole, Infatti, al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti delinea dei margini fragili.

Azioni che stanno inesorabilmente guadagnando terreno sul Ftse Mib: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Marr (MIL:MARR) ha chiuso la seduta del 28 marzo a quota 12,82 euro, in rialzo del 2,56% rispetto alla seduta precedente.

La chiusura del 28 marzo potrebbe essere un altro importante tassello nella crescita di questo titolo azionario. Come si vede dal grafico, infatti, la chiusura giornaliera è stata superiore alla forte resistenza in area 12,74 €. A questo punto il rialzo potrebbe continuare fino all’obiettivo più probabile successivo in area 14,5 €.

L’importante, però, è che area 12,74 € non venga rotta al ribasso. In passato, infatti, questo livello ha frenato l’ascesa del titolo. Bisogna, quindi, fare attenzione che sia scattata una trappola per tori.

