Buongiorno primavera 2023, le frasi più belle da condividere sui social

Altro che maledetta primavera, oggi, 21 marzo, è l’inizio di questa bellissima stagione che ci accompagnerà nei prossimi mesi. Ma in che modo possiamo celebrarla? E come l’hanno celebrata in passato?

Oggi, 21 marzo 2023, ha inizio ufficialmente la primavera e infatti questo è il suo primo giorno. Una giornata molto importante perché l’entrata in una nuova stagione, una tra le più preferite.

Arrivano il caldo e le belle giornate

Così possiamo iniziare a indossare capi più leggeri, perché il sole caldo bacia la pelle. Possiamo cominciare a programmare piccole gite fuori porta, soprattutto in quelle località spettacolari che però poi vengono prese d’assalto dai turisti. E possiamo anche recarci ai parchi delle città, sdraiarci sulla terra e sentire l’odore del verde crescere dentro di noi.

Però non è primavera se non la elogiamo per bene. E così chiediamo aiuto ai grandi poeti e poetesse del passato. Coloro che hanno scritto sulla primavera e che prestano le loro parole alle generazioni future per esprimersi al meglio.

Buongiorno primavera 2023, le frasi

Cosa possiamo scrivere sulla primavera? Per fortuna in soccorso arrivano coloro che hanno basato la loro vita sulle parole e sul pensiero.

Degli aforismi sulla primavera che possiamo condividere con le persone che amiamo oppure sui social. Delle frasi che però se lette intensamente vanno ben oltre la primavera in sé, ma abbracciano spesso un discorso più grande e complesso, che ognuno di noi potrà declinare alla sua vita personale.

La prima assolutamente magnifica è “Potranno recidere tutti i fiori ma non potranno fermare la primavera” di Pablo Neruda. Una aforisma che possiamo declinare sia per la vita privata sia per quella pubblica. A volte la vita ci mette davanti a dei momenti oscuri, ma se c’è volontà, amore e forza, la primavera arriva.

Fabrizio Caramagna, conosciuto anche come “ricercatore di meraviglie”, uno degli autori italiani più citati e lo scrittore di aforismi vivente più citato al Mondo, invece scrive: “Ogni filo d’erba sembra contenere una biblioteca dedicata alla meraviglia, al silenzio e alla bontà”.

“Un uomo può uccidere un fiore, due fiori, tre… Ma non può contenere la primavera”, Gandhi. E poi Victor Hugo che scrive: “Se le persone non si amassero l’un l’altra, non vedo davvero che uso si potrebbe fare della primavera”. Buongiorno primavera 2023, le frasi che possiamo usare per condividere l’arrivo della bella stagione sui social.