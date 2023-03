5 monete da 1 euro tedesche con errori di conio che valgono fino a 30 mila euro

Si tratta una passione sfrenata che porta cifre da capogiro, i collezionisti sono sempre alla ricerca di monete che contengono errori e valgono un patrimonio. Quelle tedesche sono particolarmente apprezzate, vediamo i dettagli.

Se siamo convinti di avere una moneta di valore nel portafoglio dovremmo certamente farla valutare. I negozi di numismatica sono affidabili, i collezionisti hanno molte conoscenze ma potrebbero mettere gli occhi sul nostro gioiello. Scherzi a parte, i collezionisti di solito non richiedono la commissione che pagheremmo nel negozio di numismatica quindi potremmo risparmiare. Se ne conosciamo uno di fiducia quindi contattiamolo senza dubbi.

Dobbiamo però sapere prima di fare qualsiasi passo che le monete di valore si differenziano a seconda che ci sia un errore di conio oppure una variazione di conio. Gli errori sono difetti di conio involontari dovuti a un deterioramento su pressione, stampa o rottura del punzone. Le variazioni riguardano monete in cui erano presenti errori che sono stati corretti con monete totalmente nuove. I collezionisti vanno spesso alla ricerca di monete che contengano errori e che sono rimaste in circolazione anche per brevi periodi.

Errori nelle lettere e stato di conservazione

Tra le 5 monete da 1 euro che presentano errori e che hanno valutazioni elevate, quelle tedesche sono molto apprezzate e ricercate. La moneta da 1 euro della Germania del 2002 con la J al posto della G vale 20 mila euro. È rarissima ma l’errore non riguarda solo le monete da 1 euro. Possiamo trovare anche monete da 1 centesimo o da 50 centesimi con lo stesso errore. Sono da far valutare perché le sorprese potrebbero essere interessanti. Un’altra moneta da 1 euro con lo stesso errore ma del 2003 potrebbe arrivare a 30 mila euro. In questo caso oltre alla J influirebbe sulla valutazione un leggero decentramento. Queste imperfezioni valgono letteralmente oro.

Una terza moneta da 1 euro dal valore stratosferico è quella tedesca a cui manca la sigla della Zecca. Sarebbe valutata 19 mila euro ed è considerata molto rara. Moneta del 2002 non perde valore anche se usata purché sia in condizioni buonissime. Facciamo attenzione quando manca una sigla o una lettera, non ci devono essere abrasioni volontarie perché in quel caso il valore della moneta andrebbe a scemare completamente.

5 monete da 1 euro tedesche di grande valore

Esiste anche un’altra moneta da 1 euro sempre della Germania e del 2002 a cui manca la sigla della Zecca ma il suo valore sarebbe solo di 2.300 euro. Dove sta la differenza? Sta nello stato di conservazione. Tutte le monete da 1 euro tedesche del 2002 hanno un valore considerevole se presentano errori di conio. È necessario però che siano se non fior di conio almeno SPL oppure BB cioè considerate integre e poco usurate.

Questo ragionamento vale di meno per le monete che presentano più errori, come la moneta da 1 euro della Germania a cui manca sia la R della Zecca che la data. È considerata un pezzo unico, quasi introvabile. Se lo abbiamo in casa potremmo possedere 30 mila euro giustificati da queste coincidenze. Collezionisti e negozi di numismatica potrebbero confermare e farci avere una certificazione.