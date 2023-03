Creme solari, quale filtro scegliere tra fisico e chimico?

È in arrivo la bella stagione, e quindi è il momento di proteggersi dal sole con delle creme solari. Sono tantissime quelle in commercio, ma quale filtro scegliere tra quello fisico e chimico? Quali sono le differenze?

Il sole è arrivato alto nel cielo e scalda la città. È giunto allora il momento di proteggersi dai raggi solari. La crema solare è molto importante stenderla quando si è al mare, ma anche quando siamo in città. Soprattutto nelle zone esposte che possono essere viso, collo, braccia e gambe se indossiamo pantaloni corti. Questa lozione che mettiamo sul corpo però ha diversi tipi di filtri solari: quelli fisici e quelli chimici.

Quando indossare la crema solare

La crema solare va “indossata” a prescindere dalla tipologia di pelle, va da sé che chi ha una pelle molto sensibile e chiara dovrà usarne in maggiore quantità e stenderla sul corpo più volte al giorno per evitare rossori o bruciature o segni.

Quando siamo in giro per la città, al mare o semplicemente in giardino, esponiamo la pelle del corpo ai raggi UVA e UVB del sole. Usare la crema solare protegge il corpo dagli effetti negativi causati da queste radiazioni. E l’abbronzatura è assicurata lo stesso, ma senza rischi.

Creme solari, quale filtro scegliere?

In commercio abbiamo la possibilità di usufruire di due diversi filtri: quello fisico e quello chimico. Ma qual è la differenza tra questi due?

La crema solare fisica, chiamata anche minerale o inorganica, utilizza polveri minerali che si posano sulla superficie della pelle e riflettono i raggi UV, UVA e UVB senza penetrare nella pelle e risultando più sicura per le pelli sensibili o irritate. Diciamo che si comporta come una specie di specchio che riflette i raggi.

Quella chimica utilizza ingredienti che, invece, si assorbono e trasformano i raggi UV in calore. E protegge da quelli UVA e UVB. Un prodotto molto versatile e leggero e quindi uno dei più utilizzati ma meno adatto alla pelle sensibile e a quella dei bambini.

Le differenze

Le differenze sostanziali tra i due filtri sono che: quello fisico protegge anche dalla luce blu, ma è meno waterproof, quindi la crema solare andrà stesa più volte. Quello chimico resiste di più all’acqua, ma non protegge dalla luce blu. È tempo di usare le creme solari, quale filtro scegliere tra fisico e chimico?