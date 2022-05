Quando apriamo una bottiglia, ciò che rimane sempre è il tappo. Che sia di plastica o di sughero, sarebbe un vero peccato buttarlo, visto che potrebbe aiutarci in tantissime situazioni.

Il sughero, in particolare, è un materiale di uso comune, ma dalle grandi caratteristiche. Oltre a essere un ottimo isolante termico e acustico, è morbido e si può lavorare facilmente, anche a casa.

Nonostante sia così leggero, è un materiale molto resistente, che non invecchia e non marcisce. Inoltre, non è un materiale d’interesse per gli insetti ed è quindi ottimo anche da utilizzare in cantina o in giardino.

Un riciclo geniale per le piante del nostro giardino

Per iniziare a elencare i mille riutilizzi che potremo fare del sughero, partiremo proprio dal giardino. Questo luogo, molto sfruttato in primavera ed estate, è spesso attaccato da insetti, tra i quali le temutissime zanzare.

Il primo metodo per liberarsi di questi fastidi è circondarsi di piante che allontanino le zanzare. Parliamo, ad esempio, di questa strepitosa pianta perenne.

In più, dovremmo utilizzare materiali che non attraggano questi animali, ma che li allontanino o li rendano disinteressati. Uno di questi è proprio il sughero che, anche se è difficile da credere, è un ottimo fertilizzante per le piante.

Ecco come utilizzarlo come fertilizzante

Basterà tagliare a pezzetti qualche tappo di sughero, e poi mischiare il tutto al normale terriccio. Questo materiale, infatti, è biodegradabile.

Decomponendosi darà grande beneficio alla terra, nutrendola e proteggendola dalla formazione di muffe.

Dovremmo conservare i tappi di sughero perché potrebbero tornarci utili in giardino, bagno e cucina con questi riutilizzi

Un altro modo geniale per riciclare i tappi di sughero è quello di usarli come pomelli decorativi di armadi e cassetti. I nostri mobili acquisteranno subito uno stile country e chic, come accade nei film più belli del cinema western.

Il nostro consiglio è di sfruttare quest’idea fantasiosa per personalizzare i mobili del bagno.

Per farlo, dovremo svitare i pomelli già presenti e sostituirli con i tappi di sughero. Se sarà già presente una vite, potremo semplicemente avvitare i nostri tappi, altrimenti potremo incollarli con della colla a caldo.

Inoltre, potremo anche decidere di colorare i tappi, con della vernice del colore che più ci piace o con perline e brillantini. Il nostro bagno sarà unico e irripetibile.

Un ottimo riciclo anche in cucina

Dovremmo conservare i tappi di sughero perché si potrebbero usare anche in cucina, come sottobicchiere, segnaposto o sottopentola.

Anche in questo caso potremo dare sfogo alla nostra fantasia, colorando i tappi come più preferiremo. Quando avremo deciso come decorarli, dovremo solo tagliarli in fette di circa 2 cm.

Infine, basterà incollare lateralmente queste parti, utilizzando della colla a caldo. Se ne incolleremo pochi, otterremo un sottobicchiere o un segnaposto. Attaccandone tanti, invece, otterremo un elegante sottopentola o un centrotavola davvero alternativo.

