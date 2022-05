Molti amano cucinare i dolci nel proprio tempo libero e condividerli con i propri cari. Però ci vuole molta attenzione e molta cura, perché gli inconvenienti culinari sono praticamente sempre dietro l’angolo. Per questo motivo, oggi spieghiamo come evitarne uno che purtroppo risulta particolarmente comune anche per chi vanta delle mani esperte e allenate. È infatti possibile sfornare muffin, cupcake e dolcetti impeccabili grazie a un accorgimento che li farà risultare perfetti senza alcuno sforzo. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

I più golosi dolci a stelle e strisce

Generalmente fra i dolci più amati di sempre a quelli americani spetta un posto di grande rilievo. Infatti, anche molti italiani amano prepararli per la colazione o per delle merende golosissime. Fra questi ci sono i pancake e i waffle, rimasti nell’immaginario comune grazie ai film e ai cartoni made in USA. Essendo delle preparazioni molto popolari, abbiamo già spiegato come portarle in tavola con successo. Ma, oltre a questi, ci sono anche i brownies, un delizioso concentrato di burro e cioccolato, i cupcake e i muffin. Questi due sono particolarmente versatili, perché si possono personalizzare secondo i propri gusti mescolando diversi tipi di ingredienti.

Per preparare questi ultimi, in particolare, servono delle teglie che abbiano degli spazi separati in modo da poter creare le porzioni singole. In alternativa, altrimenti, si possono anche utilizzare i pirottini. Se questi non si avessero in casa si può anche utilizzare la parte interna delle arance spremute in questo modo. Uno dei rischi di questa di preparazione consiste però nel fatto che il fondo dei pirottini non si cuocia del tutto, rimanendo umido. Oggi spieghiamo come ovviare a questo problema con una semplice mossa.

Muffin, cupcake e dolcetti impeccabili e fragranti grazie al trucco degli chef che utilizza il riso nella cottura al forno

È necessario usare solo una manciata di chicchi di riso. Questo carboidrato infatti spesso è utilizzato per assorbire l’umidità in eccesso. Basta pensare che uno dei rimedi più in voga per salvare uno smartphone consiste proprio nell’immergerlo nel riso crudo. Per evitare di incorrere in questo incidente culinario è quindi necessario spargerlo sul fondo dello stampo per muffin e appoggiarvi i pirottini. Poi continuare a cuocerli come si farebbe di solito. In questo modo, riusciremo ad ottenere dei dessert perfetti con una sola mossa.

