Dove prenotare per un Natale all’estero, tutti i motivi per fare un viaggio in Costa Rica spendendo pochissimi soldi

Andare a Natale in Costa Rica-Foto da pixabay.com

Per un Natale ai Tropici, la Costa Rica ha davvero molto da offrire e a prezzi davvero convenienti. Se desideri una vacanza all’insegna del mare, del sole, dell’avventura, puoi scegliere per questa meta economica e suggestiva. Ecco le offerte migliori per dicembre 2023, tra volo e hotel.

Pur essendo uno dei Paesi più ricchi dell’America Centro Meridionale, ed avendo conosciuto un notevole sviluppo economico negli ultimi decenni, la Costa Rica resta una meta più che accessibile. Anche, e soprattutto, approfittando delle offerte delle varie compagnie di viaggio, che elencheremo in seguito. Se ci si affretta a prenotare, ci si aggiudica la splendida possibilità di un Natale esotico, piacevole e rilassato, tra spiagge dorate e tuffi nell’oceano. E allora puoi smettere di chiederti dove prenotare un Natale all’estero: se ami il caldo, l’allegria, gli sport acquatici, la natura incontaminata, la Costa Rica potrebbe rivelarsi per te un’esperienza indimenticabile. Ecco dunque quali sono i luoghi da vedere assolutamente, quali attività si possono praticare e con quale valuta partire.

Dove prenotare per un Natale all’estero, tutti i motivi per un viaggio in Costa Rica

Tra tutti i Paesi del Sud America, la Costa Rica è il più sviluppato e occidentalizzato. Infatti, a differenza di mete considerate più ruspanti, sarà possibile trovare tutti i servizi e le catene USA a cui siamo normalmente abituati, specie nelle grandi città. La lingua parlata è lo spagnolo, ed essendo che la Costa Rica è un corridoio di terra affacciato sull’oceano da entrambi i lati, si tende a differenziare. Si parla quindi Costa Caraibica e Costa Pacifica. In quest’ultima, vale la pena di conoscere il folklore locale nei piccoli centri abitati, oltre a visitare le magnifiche cascate di Montezuma. Da non perdere, anche le penisole: a nord, la Penosola di Nicoya, a sud la Penisola di Osa. Mentre, per quanto riguarda la costa Caraibica, ancor più affscinante, la meta top è Porto Viejo de Talamanca.

Che attività si possono svolgere e quanto costa soggiornarvi

Per quanto riguarda l’entroterra, oltre alla capitale San Josè, vale la pena di visitare la zona montuosa denominata La Fortuna, dove è possibile praticare un indimenticabile bungee jumping, zipline o tuffi nelle pozze presso le cascate immerse nella foresta pluviale. Il Colón è la valuta della Costa Rica, ma sono comunemente accettati anche i Dollari, è quindi consigliabile cambiare da Euro in Dollaro prima di partire. Si possono invece utilizzare carte di credito o bancomat circuito Visa, Mastercard che sono accettate in tutti i negozi, bar, ristoranti, pub, sode, hotel, Resort…

Quanto è il costo medio della vita?

Denominato “Paese Felice” o “Piccola Svizzera”, la Costa Rica ha un tenore di vita molto alto rispetto allo standard sudamericano, ma accessibile per noi. Si stima che il costo della vita e dei beni in generale sia minore rispetto a quello italiano del 40%. Come sempre, meglio prediligere cene e spese alimentari nelle piccole località, che come ovunque offrono prezzi ridotti rispetto ai più rinomati centri turistici.

Offerte volo e pernottamento in Costa Rica per Natale 2023

Su Logitravel, è attualmente il offerta il Percorso pura Vida a 1454 euro invece che a 1599. Questo pacchetto di 10 giorni include: Volo andata e ritorno con partenza da Milano, macchina a noleggio, hotel, assicurazione di viaggio base e assistenza telefonica h24. Un buon modo per visitare il Costa Rica in totale autonomia. Ci sono altre soluzioni sul sito Logitravel, ma affrettatevi: le offerte si susseguono, ma si esauriscono molto rapidamente!

