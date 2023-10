Soldi, amore, successo, ecco le 5 leggi principali del karma che cambiano la vostra vita secondo Sadhguru, il più amato da Vip e star di Hollywood

Sadhguru, tramite Youtube (ma non solo) ha conquistato il cuore della gente comune, ma anche e soprattutto quello dei Vip di Hollywood. Basta ricordare che tra i suoi miglori amici c’è Will Smith, ma ha stregato anche Alessandra Amoroso, Irama, Ghali e Rkomi.

Si autodefinisce “il guru ignorante” questa figura eclettica, maestro di yoga, autore, oratore. Probabilmente, l’ignoranza cui allude è di stampo socratico: “So di non sapere, e dunque so”. Ad ogni modo, questo motociclista ed intellettuale sui generis riesce ad incantare le folle con il suo carisma mistico e la sua metafisica che si potrebbe definire “razionalista”. Quello che piace di Sadhguru, infatti, è la sua capacità di rendere al pubblico una perfetta commistione tra spiritualità tradizionale e problemi concreti dell’era moderna. Soldi, amore, successo, ecco le 5 leggi principali del karma spiegate dal simpaticissimo, ed erudito, guru “ignorante”. Si tratta di consapevolezze e consigli preziosi, nonché immediatamente applicabili. Il proposito delle dissertazioni di Sadhguru, infatti, non è solo quello di risvegliare le coscienze. Ma anche quello di risolvere i problemi dell’uomo moderno con pragmatismo e concretezza, utilizzando l’antica sapienza tantrica, buddista, scintoista. Suona come un ossimoro, è vero, eppure lui ci riesce.

Soldi, amore, successo, ecco le 5 leggi principali del karma che cambiano la vostra vita

In karma è un concetto nato dalla tradizione induista e buddista, ed è diventata una parola di uso popolare anche in occidente. Si tratta della Legge Cosmica che regola il rapporto tra causa ed effetto. Ovvero, l’effetto domino dei nostri pensieri, parole e azioni. Ogni gesto che compiamo, ha il potere di generare una catena di conseguenze, che si ripercuotono su di noi. Ecco perché è importante conoscere le leggi del karma: perché ciò permette ad ogni individuo di concepire la propria vita in un’ottica differente da prima.

La Grande Legge

Qualunque cosa immettiamo nell’Universo, ci torna indietro moltiplicata. In pratica, si accoglie ciò che si semina. Irradiando amore, generosità, positività, queste qualità torneranno a noi incrementate.

La Creazione

Siamo costantemente gli artefici del nostro destino, con pensieri, opere e omissioni. Non bisogna deresponsabilizzarsi demandando tutto al fato, anzi, bisogna essere reattivi in ogni istante del nostro esistere.

L’Umiltà

Dobbiamo apprendere dai nostri errori, accettare ciò che accade e affidarci al momento presente. Bisogna riconoscere i propri limiti e restare aperti al cambiamento di noi stessi.

La Crescita

Il nostro sviluppo personale deve essere nutrito come fosse una piantina in un vaso, bisognosa di luce ed acqua. Dobbiamo imparare ad adattarci all’imprevedibilità della vita. L’adattamento è uno dei segreti del successo.

La Responsabilità

In amore, nel lavoro e in ogni ambito della nostra vita, è necessario assumersi la responsabilità delle proprie azioni. Il che significa non subire passivamente gli eventi, ma concepirsi come fautori di quegli eventi, nel bene e nel male. Qusta è la conditio sine qua non che apre le porte ad ogni genere di soddisfazione e ragiungimento.

