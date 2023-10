Bolletta salata, forse è colpa del frigorifero: ecco quello che devi sapere

Spesso non capiamo come mai arriva una bolletta tanto salata, ma forse è colpa di qualche elettrodomestico, come il frigorifero. Ecco quello che devi sapere sul suo utilizzo e soprattutto sulla sua posizione in cucina.

Gli elettrodomestici ci aiutano con la vita quotidiana e non potremmo ormai più farne a meno. A volte, però, molte persone sottovalutano la loro manutenzione oppure non li usano nel modo corretto. Questo provoca anche un aumento dei costi dell’energia.

Tante volte ci chiediamo come mai abbiamo ricevuto una bolletta salata, forse è colpa del frigorifero, ad esempio, perché magari non lo utilizziamo nel modo corretto. Potrebbe esserci un dispendio di energia minimo ogni giorno, ma nel calcolo del bilancio familiare annuo ha un suo peso.

Vogliamo porre l’attenzione, soprattutto, su un elemento: dove metti il frigorifero in casa? La posizione è fondamentale per permettergli di lavorare senza sforzo. Correggere la sua posizione potrebbe voler dire diminuire la spesa e gli sprechi.

Bolletta salata, forse è colpa del frigorifero: attenzione alla sua posizione

Il frigorifero è un elettrodomestico che deve stare sempre in funzione per raffreddare tutto ciò che ha all’interno. Un elemento molto importante è non riempirlo troppo e usare gli scaffali nel modo giusto considerando che la temperatura non è uguale in tutte le sue sezioni.

Inoltre, è importante metterlo nella giusta posizione rispetto agli altri elettrodomestici o mobili della casa. Gli esperti consigliano di non metterlo accanto al termosifone e accanto al forno. È vero che entrambi non si usano sempre, ma il calore che sprigionano quando sono in funzione influisce sul rendimento del frigorifero se si trova vicino.

Accanto ai mobili va bene purché ci sia un leggero spazio. Infine, attenzione a non appoggiarlo al muro nella parte posteriore. Il frigorifero ha bisogno di ricircolo di aria ed è necessario posizionarlo almeno ad una ventina di centimetri da una parete.

Come utilizzare correttamente questo elettrodomestico

Ripassiamo le regole fondamentali per usare correttamente questo elettrodomestico che ci aiuta a conservare il cibo ogni giorno:

regolare la temperatura: l’ideale sarebbe far rimanere il frigorifero ad una temperatura di 4 gradi tenendo conto che il ripiano più basso è quello più freddo, mentre le altre zone possono avere un paio di gradi in più;

la posizione: abbiamo visto che è fondamentale per non sovraccaricare il motore del frigorifero e fargli consumare più energia;

non riempirlo completamente di cibo: è molto importante che all’interno ci sia ricircolo di aria;

usare gli scomparti nel modo giusto: la frutta e la verdura devono essere messi nel cassetto apposito, in alto dolci e latticini, nel mezzo affettati e cibi già cotti, in basso pesce e carne.

Seguendo qualche accortezza è possibile risparmiare decine di euro nella bolletta.