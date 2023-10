Federico Marchetti, un imprenditore di successo da zero a YOOX fino alla corte di Re Carlo III

Quando acquistiamo qualcosa su Internet poche volte forse ci chiediamo come è nato un sito di successo. Magari immaginiamo geni americani o chissà chi altri. Potremo stupirci conoscendo qualcosa sul fondatore di YOOX, Federico Marchetti. Scopriamo come ha moltiplicato il suo patrimonio e il suo impegno attuale voluto da Re Carlo III.

La vita può riservare belle sorprese casuali. Spesso però bisogna costruirsi il proprio futuro a piccoli passi e con fatica. La tenacia unita a una buona formazione possono fare scintille se però si incontrano persone che valorizzano le capacità individuali. In sintesi sembra essersi svolta così la vita finora di un innovatore italiano.

Chi è Federico Marchetti, un imprenditore di successo da zero a YOOX

Nel 1969 nasce a Ravenna il fondatore di uno dei siti di e-commerce della moda destinati a fare da apripista. Parliamo di Federico Marchetti. La sua storia inizia in provincia e in una famiglia della media borghesia. Cerca fin da giovane di seguire le proprie aspirazioni e decide di studiare a Milano alla Bocconi. Arricchisce la sua formazione poi alla Columbia University. In America ha modo di osservare come certe idee possano prendere forma facilmente creando un business.

Tornato in Italia progetta uno dei primi siti di vendita di moda sul web. Prende vita così YOOX nel 2000. L’azienda, che vende abbigliamento, scarpe, borse, accessori e anche vestiti di seconda mano, viene quotata in Borsa nel 2009 e ne esce nel 2018. Sembrerebbe che nel 2013, alla chiusura dell’offerta di vendita e sottoscrizione, il ricavato netto fosse di 95 milioni di euro.

Nel 2015 avviene la fusione inoltre tra YOOX e NET-A-PORTER. Nel 2018 la Compagnie Financière Richemont prese il controllo dell’azienda pare per circa 3 miliardi di euro. Nel 2022 la Richemont avrebbe ceduto il 47,5 per cento delle quote al concorrente nell’e-commerce Farfetch e un altro 3,2 per cento a Symphony Global.

Molteplici impegni su vari fronti

Marchetti va oltre la vendita di capi di vestiario. L’attenzione verso l’ambiente e la sostenibilità lo spinge a creare un Passaporto Digitale. In esso tramite un QR Code il cliente avrebbe accesso a informazioni su come sia stato fabbricato il prodotto o come prendersene cura, rivenderlo o riciclarlo.

Dopo l’avventura con l’e-commerce l’imprenditore milionario è entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione della Giorgio Armani S.p.A. L’incarico risalente al 2020 dovrebbe terminare nel 2025.

Conosce l’allora Principe di Galles in occasione di un’inaugurazione e scoprono di avere ideali in comune legati all’ambiente. In seguito Re Carlo III lo ha voluto come presidente della Fashion Taskforce che coinvolge grandi nomi della moda come Armani, Cucinelli, Stella McCartney e Zalando.

Infine, Federico Marchetti, un imprenditore di successo da zero a YOOX e oltre, ha pubblicato una biografia edita da Longanesi. Il titolo del libro è Le avventure di un innovatore, con la prefazione di Giorgio Armani.

