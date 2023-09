Dove mangiare a Venezia spendendo poco: meno di 5 euro per sarde, baccalà e altre specialità sorseggiando buon vino

Uno dei sogni di molte persone è visitare una delle città più romantiche del Mondo, Venezia. Il costo per la vacanza in questa bellissima località italiana può essere elevato, soprattutto in alta stagione. Scopriamo però come risparmiare soldi sui pasti.

In una famiglia media ci sono periodi in cui i soldi del portafoglio sembrano finire in fretta. Il potere d’acquisto di stipendi e pensioni sembrerebbe minore rispetto al passato. Approfittando però di agevolazioni varie alcuni riescono a comprare casa. Altri poi si impegnano per risparmiare un po’ di euro al mese per togliersi qualche sfizio. Uno potrebbe essere una bella vacanza.

Ci sono persone che vorrebbero visitare Parigi e altri girare per la nostra capitale, Roma. Sono molti inoltre coloro che sognano una vacanza breve in una meravigliosa città del Veneto.

Cosa vedere a Venezia in pochi giorni

Venezia riesce a incantare tutti con le sue bellezze. In questa città lagunare troveremo ad esempio il Ponte di Rialto, il Ponte dei Sospiri, il Palazzo Ducale, Piazza San Marco e la sua Basilica meravigliosa. Si percorrono i canali solitamente con il vaporetto, eppure un giro in gondola è unico e indimenticabile. Per 30 minuti si spenderebbe 80 euro, costo che aumenta se si prende durante la notte.

Chi ama l’arte non può perdersi i vari musei. Il biglietto per visitare la Collezione Peggy Guggenheim è di 16 euro e per le Gallerie dell’Accademia sarebbe 12 euro.

Tra i posti dove andare a Venezia ricordiamo anche l’Harry’s bar Cipriani. Aperto nel 1931 è stato frequentato da attori famosi, pittori, artisti e scrittori, tra cui Ernest Hemingway. Il Ministero dei beni culturali ha dichiarato questo locale storico di Venezia monumento nazionale nel 2001.

Dove mangiare a Venezia spendendo poco: meno di 5 euro per cibo e vino in questi locali

Ogni anno si può andare a Venezia in vari periodi, soprattutto dalla primavera in poi. C’è però un appuntamento molto atteso, la Mostra internazionale d’arte cinematografica. Ammirare sul red carpet attori famosi e guardare i film in concorso sono esperienze da fare almeno una volta nella vita. Il biglietto per le sale parte da 7 euro. La Regata storica, poi, si tiene la prima domenica di settembre.

Uno dei problemi però da affrontare è mangiare a Venezia con pochi euro in tasca. La soluzione c’è. In vari punti della città infatti possiamo trovare i bacari. Si tratta di osterie di antica tradizione in cui poter bere “un’ombra de vin” mangiando i “cichéti”. Vediamo di cosa si tratta.

I cicchetti sarebbero degli stuzzichini a base di pane e specialità venete. Alcuni sono con:

sarde in saor;

folpetti o moscardini;

baccalà mantecato.

Si possono anche trovare cicchetti con mozzarella in carrozza, polpette e tanto altro. Il costo è molto contenuto. Un cicchetto va da 1 a 3 euro. Un bicchiere di vino costerebbe sui 2 o 3 euro.

Alcuni bacari veneziani sono Bakarò, All’Arco, Cicchetteria Venexiana da Luca e Fred, Osteria Ca’ d’Oro alla Vedova.

Dove mangiare a Venezia spendendo poco: meno di 5 euro per assaggi gustosi e del buon vino, quindi, in questi localini.