Un indimenticabile weekend dov’è nato Roberto Mancini: bastano 100 euro a coppia per immergersi nella cultura e degustare vini

Evadere dai soliti impegni quotidiani si può fare specialmente durante le ferie. Se abbiamo poco tempo basta un fine settimana per scoprire nuovi territori e assaggiare i prodotti locali. Nelle Marche ad esempio possiamo scoprire le bellezze di Jesi, città natale dell’allenatore Mancini.

Si attendono durante l’inverno la primavera e l’estate per rilassarsi qualche giorno. Specialmente con il caldo si preferiscono località balneari. In Italia, però, sono tanti i posti dove fare una vacanza in ogni stagione dell’anno. Infatti possiamo svagarci visitando borghi o città con interessanti offerte culturali. Sarà anche l’occasione per gustare alcuni piatti tipici abbinati a un buon vino. Per esempio nelle Marche potremmo scoprire tante meraviglie anche in autunno.

Un indimenticabile weekend dov’è nato Roberto Mancini: bastano 100 euro per 2 persone

Uno dei figli illustri delle Marche è un ex calciatore che ha giocato molti anni nella Sampdoria insieme a Gianluca Vialli. Ha fatto esperienze in altre squadre per poi divenire allenatore. Parliamo di Roberto Mancini, ex CT della nazionale italiana di calcio. Da pochi giorni ha firmato un contratto per allenare la nazionale saudita.

Mancini ha fatto da testimonial in alcuni spot per promuovere le bellezze della sua terra e incentivare il turismo. In particolare Jesi, il comune marchigiano dov’è nato, offre molte attrazioni. Girando per la cittadina si possono ammirare piazza della Repubblica o piazza Federico II. Tra i luoghi di culto oltre al Duomo ricordiamo il Santuario della Madonna delle Grazie e la chiesa di San Pietro Apostolo.

Cosa fare A Jesi

È molto interessante il Museo delle Arti della stampa con tanti macchinari e libri rari. Tra gli altri luoghi da vedere a Jesi vi sono il Museo dedicato a Federico II di Svevia e la Pinacoteca. Il biglietto per ogni museo costa 5 euro. Per risparmiare e visitare tanti luoghi culturali di Jesi si potrebbe acquistare con 15 euro il biglietto unico di rete.

Nei dintorni si può fare un giro per scoprire alcuni borghi come Castelbellino e Mergo. Il paesaggio marchigiano poi si presta al cicloturismo e a passeggiate.

Il territorio è rinomato anche per la produzione vitivinicola. 3 tipi di vino Verdicchio dei Castelli di Jesi si potrebbero degustare insieme a prodotti locali, come affettati, formaggi, pane e olio, pagando 15 euro a persona. L’esperienza è promossa dall’azienda Tre Castelli a Staffolo, vicino Ancona. Presso la Tenuta San Marcello a Belvedere Ostrense una degustazione di 3 vini marchigiani a scelta con crostini costerebbe 12 euro a persona.

Dove dormire

Per alloggiare a Jesi ci sono tante soluzioni. Ad esempio, una camera con due letti singoli verrebbe 52 euro a notte, colazione inclusa presso un bar convenzionato. La struttura è Porta Mazzini-Affittacamere. Presso il Bed and breakfast Notti sulle mura una camera matrimoniale si pagherebbe 70 euro a notte. L’Hotel Mariani a Jesi propone una camera matrimoniale a 85 euro a notte. Al Pineta Hotel di Monsano, nelle vicinanze, il prezzo partirebbe da 91 euro a notte. Per i pasti si trovano facilmente a Jesi molti locali di fast food.

Un indimenticabile weekend dov’è nato Roberto Mancini: bastano 100 euro più o meno, quindi, per dormire, visitare musei e degustare vini in coppia.