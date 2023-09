Quanto costa una pianta di limone in vaso o un albero di limoni: cosa sapere 

Avere una pianta di limone in vaso o un albero di limoni in casa o giardino è molto comodo, ma quanto costa? Vediamo tutte le informazioni utili su questo argomento.

Il limone è un albero da frutto con un’altezza che va dai 3 ai 6 metri. Appartiene alla famiglia delle Rutaceae e, dagli studi fatti nel corso degli anni, sembra che sia un ibrido tra l’arancio amaro e il cedro. Con il nome limone ci si può riferire sia all’albero che al suo frutto.

I frutti di limone sono estremamente utili e salutari. Sarebbe davvero comodo averne sempre a disposizione. In questo articolo vi diremo quanto costa una pianta di limone in vaso o un albero di limoni da mettere in casa o in giardino. Ormai sempre più persone ce l’hanno perché hanno capito la comodità di prendere un limone ogni volta che serve e averlo completamente naturale.

Non tutti sanno che il limone ha moltissimi usi in cucina e non solo. Innanzitutto, serve come accompagnamento a pesce e carne per il suo succo, succo e scorza sono utilissimi per preparare i dolci, come non pensare alla classica acqua e limone per depurare l’organismo e ai mille usi nelle pulizie domestiche.

Quanto costa una pianta di limone in vaso o un albero di limoni: le cifre

L’albero di limoni si può piantare in giardino e curarlo fino alla crescita dei suoi frutti rigogliosi, ma cosa fare se non si ha un giardino? Nessun problema, perché potete avere una pianta di limoni anche in vaso e vi darà lo stesso i frutti. Certo, ovviamente in minore quantità, ma pur sempre molto buoni e succosi se nutriti per bene.

Le fasce di prezzo possono variare molto. Per una pianta in vaso si può partire da 9-10 euro. A seconda della varietà potrebbero servire 12 euro, così come 15 euro, per arrivare a 25-26 euro.

Invece, la spesa per un albero vero e proprio da giardino è molto più alta. Si possono trovare prezzi compresi tra 80 e 90 euro per un albero piccolo, ma in genere la spesa supera i 100 euro fino ad arrivare anche a 140-150 euro e oltre.

Tutto questo per piante ancora da crescere. Ci sono in vendita anche alberi e piante già cresciuti e in attività. A questo punto si arriva addirittura alla cifra di 800 euro.

Come coltivare

I limoni hanno bisogno di un terreno fertile a medio impasto ben drenato e della luce del sole almeno per 7-8 ore al giorno. Devono essere riparati dalle intemperie e dall’umidità. Bisogna innaffiarlo ogni settimana tanto da mantenere sempre il terreno un po’ umido.

È una pianta che ha origine in posti caldi, quindi, attenzione alla stagione fredda. La pianta deve essere opportunamente coperta e protetta per evitare che muoia.