Quanto guadagna il Presidente della BCE: stipendio di Christine Lagarde e precisazioni sulla sua ricchezza

È succeduta a Mario Draghi, entrata in carica l’1 novembre 2019, è la politica più pagata al Mondo, avvocato e banchiere francese, Lagarde classe 1956 è la prima donna a guidare la BCE. Il Fondo Monetario Internazionale ha rivelato il suo stipendio annuo.

È nata a Parigi e il suo vero nome è Christine Lallouette ma ha preso il secondo nome Lagarde dopo sposata. Ha guidato il Fondo Monetario Internazionale a partire dal 28 giugno 2011 in seguito alle dimissioni di Dominique Strauss-Kahn coinvolto in uno scandalo a New York. Il 2 luglio 2019 è diventata Presidente della BCE designata dal Consiglio Europeo. È divorziata e ha 2 figli e dal 2006 ha un nuovo compagno che si chiama Xavier Giocanti. Lui è un noto uomo d’affari di Marsiglia.

Vive nell’agio quindi la famiglia Lagarde visto che il Presidente della BCE guadagnerebbe secondo il FMI 467.940 dollari annui al netto delle tasse. Non solo. La Lagarde avrebbe diritto anche a 83.760 dollari netti annui per spese di soggiorno. Si parla quindi di poco più di 35.000 dollari al mese e 1.620 dollari al giorno. Giusto per farsi un’idea.

Nessuna conferma attendibile

Quanto guadagna il Presidente della BCE? Quello che un impiegato medio prende mensilmente lei lo guadagna in un giorno. Questa è la realtà. La Lagarde ha avuto periodi difficili, gestire la situazione critica dettata dagli alti livelli di inflazione in Europa non è cosa facile. Secondo alcune fonti lei può sempre consolarsi con il suo patrimonio, ma l’ammontare esatto è un argomento di discussione.

Secondo People with money il fatturato annuo della Lagarde sarebbe di 82 milioni, frutto di diversi investimenti in vari campi. La Lagarde avrebbe un patrimonio di 500 milioni di dollari. Nessuna di queste notizie trova conferma da fonti ufficiali. L’unica fonte attendibile, cioè Forbes, che stila sempre le classifiche sulle personalità più potenti, la colloca al secondo posto dopo Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea.

Quanto guadagna il Presidente della BCE e quanto un neo assunto alla BCE

Lo stipendio della Lagarde è elevato. All’interno della BCE un neo assunto guadagna 3.386 euro netti al mese. Ci sono 14 livelli retributivi, arrivando in cima si guadagnerebbero 15.734 euro al mese. Quanto si raggiungono posizioni manageriali lo stipendio diventa di 19.210 euro netti al mese. La Presidente è lontana anni luce da questi numeri. Facendo un calcolo rapido si capisce che lei guadagna circa 11 volte in più rispetto a un neo assunto.

L’aumento degli stipendi del 4% dovuto al carovita non è stato prese bene dai dipendenti che lavorano nell’Eurotower. L’inflazione è passata dall’8% al 5% tra gennaio e agosto 2023 eppure i malumori di inizio anno non sono diminuiti. Il 63% dei 1600 dipendenti interpellati si è detto preoccupato per la capacità della BCE di proteggere il potere d’acquisto di coloro che lavorano al suo interno.