Attendevamo nella giornata di lunedì, un minimo inferiore a quello di venerdì, per poi ripartire da subito al rialzo. Il ribasso si è verificato puntualmente ma il movimento ha cambiato e di non poco, la struttura della tendenza in corso.

Potrebbe essere questo l’inizio di una forte correzione? Si devono attendere ancora delle conferme in merito, ma il rischio di ulteriori ribassi, ad oggi è davvero elevato.

Alla chiusura di contrattazione del 20 dicembre abbiamo letto i seguenti prezzi dei listini americani:

Dow Jones

34.932,16

Nasdaq C.

14.980,95

S&P 500

4.568,02.

Cosa potrebbe verificarsi da ora in poi? Dove è diretta Wall Street e quali potrebbero essere gli obiettivi di questo ribasso?

La chiusura di questa settimana sarà decisiva in quanto permetterà di proiettare i prezzi, sia al rialzo che al ribasso, per i prossimi 1/3 mesi.

I livelli da monitorare per la giornata odierna e per la settimana in corso

Dow Jones

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 35.801. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 34.633.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 15.289. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 15.834.

S&P 500

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 4.666,70. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.540.

Dove è diretta Wall Street e quali potrebbero essere gli obiettivi di questo ribasso? Quando finirà il ribasso di PayPal?

Ci eravamo occupati del titolo nel mese di agosto e in quel momento il prezzo era a 276,23 dollari.

PayPal (NASDAQ:PYPL) ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione a 182,68 dollari in ribasso dell’1,89% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, il titolo ha segnato il minimo a 179,15 ed il massimo a 310,16.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (47 giudizi) proiettano il fair value in area 274,81 dollari per azione. Il nostro Ufficio Studi invece, stima un prezzo obiettivo in area 280 dollari.

La nostra strategia di investimento

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 197,69, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 174,81 e poi 147 dollari. Nel breve, un primo indizio rialzista si verificherà con una chiusura giornaliera superiore a 195,24.