Inauguriamo il primo giorno d’inverno con una ricetta nuova, veloce e semplice, da realizzare durante le feste che verranno.

Infatti, abbiamo ancora un po’ di tempo per perfezionare il menu e fare qualcosa di originale.

Per esempio, potremmo mettere da parte lasagne e ragù di carne per questo squisito primo piatto ideale per Natale e Capodanno. Per quanto riguarda il secondo, poi, altro che fritto, ecco come cuore il baccalà la Vigilia per mangiare succosi e morbidi bocconcini alla siciliana.

Quindi, delle idee innovative per primi e secondi piatti, potremmo già averle.

All’appello, però, mancano gli antipasti e ce ne occuperemo proprio in questo articolo.

Basta con le stesse tartine maionese e uova di lompo per l’antipasto natalizio, ecco un’idea migliore con pane per tramezzini

Probabilmente da tempo immemore, riempiamo le nostre tavole festive con quadratini di pancarrè, o bruschette di pane, ricoperti di maionese e uova di lompo.

Queste piccole palline rosse e nere danno l’idea del caviale ma costano decisamente meno.

Tuttavia, si tratta di un antipasto “visto e rivisto” e per questo scopriremo come sostituirlo realizzando dei morbidi e cremosi rotolini per stupire i nostri ospiti.

Ingredienti

2 fette di pane per tramezzini dal quale si ricavano circa 40 rotolini;

6 fette di bresaola tagliata sottile;

200 grammi di formaggio spalmabile;

80 grammi di rucola fresca.

Procedimento

Come prima cosa laviamo, scoliamo e tamponiamo per bene la rucola che deve essere perfettamente asciutta.

Poi, eliminiamo i gambi che ci sembrano più lunghi e spessi.

A questo punto, utilizzando un frullatore, dobbiamo tritarla finemente.

Aggiungiamo nel boccale il formaggio spalmabile e riattiviamo il frullatore fino a creare una crema ben amalgamata.

Mettiamola un attimo da parte e dedichiamoci al pane per tramezzini.

Assottigliamo leggermente le nostre fette con un mattarello.

Passiamolo delicatamente, stando attenti a non spezzare la fetta, per tutta la sua lunghezza, facendo avanti e indietro più volte.

Una volta completata quest’operazione, cospargiamo la fetta con la crema di formaggio spalmabile e rucola.

Dobbiamo usarne una generosa quantità, arrivando fino ai bordi per evitare che rimangano asciutti e secchi.

Dopo aver spalmato per bene, aggiungiamo le fette di bresaola e arrotoliamo dalla parte più lunga della fetta.

In questo modo otterremo dei salsicciotti lunghi e sottili e, quando andremo a tagliare, otterremo dei rotolini piccolini, da maneggiare e mangiare facilmente.

L’ultimo passaggio

Una volta che abbiamo condito e arrotolato tutte le fette, dobbiamo avvolgere ogni salsicciotto con della pellicola da cucina.

Sigilliamo per bene e facciamo riposare in frigorifero per almeno 2 ore.

In questo modo saremo sicuri di poter affettare senza rischi di rottura e faremo insaporire per bene il nostro squisito finger food.

Allora, basta con le stesse tartine maionese e uova di lompo per l’antipasto natalizio, ecco un’idea migliore con pane per tramezzini.

