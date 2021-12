A Wall Street atteso l’inizio di giornata al ribasso e poi si dovrebbe salire fino a giovedì. 3 titoli sotto la lente

Inizia una settimana che ciclicamente nelle serie storiche dal 1898 ad oggi è stata positiva nella maggioranza dei casi. Cosa attendiamo? A Wall Street atteso l’inizio di giornata al ribasso e poi si dovrebbe salire fino a giovedì. Questa è la nostra previsione:

Oggi minimo inferiore a venerdì e poi salita fra fisiologici alti e bassi intraday, fino a venerdì. Pericolosa una variante a questa previsione.

Questa previsione dovrà essere convalidata di giorno in giorno. Di seguito i livelli validi per oggi:

Dow Jones

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 35.801. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 34.633.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 14.960. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 15.834.

S&P 500

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 4.666,70. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.540.

Oggi monitoreremo JPMorgan, Meta Platforms, Netflix (NASDAQ:NFLX).

JPMorgan, ultimo prezzo a 156,76. Fair value a 220 dollari. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 161,84, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 149,59 e poi 144,84/138 dollari. Nel breve, un primo indizio rialzista con una chiusura giornaliera superiore a 159,38.

Meta Platforms, ultimo prezzo a 333,79. Fair value a 650 dollari. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 344,46, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 285 e poi 240 dollari. Nel breve, la tendenza è rialzista fino a quando ci sarà una chiusura giornaliera superiore a 325,71.

Netflix, ultimo prezzo a 586,73. Fair value a 680 dollari. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 612,64, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 478,63 dollari. Nel breve, un primo indizio rialzista con una chiusura giornaliera superiore a 605,69.