Dove e come indossare l’anello di fidanzamento quando si è single o con la fede

Un diamante è per sempre. Sognare di ricevere un anello è il desiderio di molte single. Anche perché una proposta di matrimonio senza anello perde molto del suo fascino.

Ci sono film, su Netflix, che ci suggeriscono come farci avanti con la persona amata. Poi, però, tocca a noi. Del resto, ricevere una proposta di matrimonio a sorpresa con anello infilato al dito è un gesto che ricorderemo per tutta la vita. Anche se, in tema di parità, a molte donne interessa anche come chiedere al lui di sposarsi.

Ecco dove indossarlo e perché

L’anello di fidanzamento ha delle regole che vanno rispettate, però. Dove e come indossare l’anello di fidanzamento, insomma, non è casuale. Prima di tutto, l’anello di fidanzamento va messo all’anulare sinistro. Magari, non tutte sanno il perché l’anello di fidanzamento e la fede si indossino a sinistra e non a destra. Gli antichi Egizi erano convinti che, dal quarto dito di quella mano, partisse una vena che poi, salendo per il braccio, finiva diritta nel cuore. Ribattezzata vena amoris. Ecco perché si mette proprio lì.

Ovviamente, facciamo gli scongiuri e speriamo che chi ha ricevuto l’anello finisca anche davanti all’altare. Se, però, per qualche motivo, si arriva alla rottura del fidanzamento, come funziona? C’è la restituzione dell’anello di fidanzamento in caso di separazione definitiva?

In caso di rottura del fidanzamento ecco come funziona con le restituzioni dei doni come l’anello

Diciamo che, in linea di principio, e senza entrare nei singoli casi, esiste una regola generale. Ovvero, l’anello di fidanzamento, quando viene messo al dito della donna, in realtà è una sorta di pegno. Che diventa di sua proprietà solo nel momento del fatidico sì. In caso di annullamento, però, per colpa di lui, l’anello le rimane. Se, invece, è lei a interrompere il fidanzamento, allora lo dovrà restituire. A maggior ragione nel caso si trattasse di un gioiello di famiglia.

Quanto dovrebbe costare? Per la precisione, a quanti stipendi del futuro sposo? Una volta bastava il valore di uno stipendio mensile, ma ora le ultime tendenze hanno fatto salire a tre mensilità il costo dello stesso. Diciamo che la prima regola sembra quella di buon senso.

Dove e come indossare l’anello di fidanzamento quando si è single o con la fede

Perfetto, ci siamo sposate e ora abbiamo sia l’anello di fidanzamento sia la fede. Dove si portano? Entrambe nell’anulare sinistro? Il galateo dei gioielli dice di sì, ma non a caso.

Prima si infila l’anello di fidanzamento e poi la fede. Nel caso, però, che fossero prodotti con materiali diversi, allora l’anello di fidanzamento possiamo farlo traslocare sull’anulare della mano destra.

Lettura consigliata

Come risparmiare sul pranzo di nozze prenotando ora grazie a questi semplici consigli