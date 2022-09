Al cuore non si comanda e non possiamo certo decidere di chi innamorarci. E se il nostro cuore cominciasse a battere senza controllo per un ragazzo tutt’altro che intraprendente e impavido? I timidi hanno di solito molto più da raccontare di quelli che si svelano tutti in una volta. Ma come possiamo decifrare i comportamenti di un ragazzo timido e insicuro? Come possiamo avere la certezza che anche noi abbiamo suscitato in lui una qualche forma di interesse? Fortunatamente, ciò che i timidi non dicono a parole, lo comunicano attraverso il corpo. Dobbiamo solo imparare a decifrare i loro gesti.

Comportamento e segnali di interesse nei timidi

Ragazzi e ragazze timide hanno più o meno gli stessi modi di comunicare attraverso il corpo se sono attratti dal loro interlocutore. L’interesse di una ragazza timida si smaschera solitamente da piccoli gesti. Tenderà a comunicare giocherellando con la collana o con gli orecchini o con qualche accessorio su cui possa sfogare il suo disagio. Disagio che si crea unicamente se l’interesse verso l’interlocutore è tale da avere il timore di fare o dire qualcosa di sbagliato. Sempre valido poi il trucco di controllare le pupille. Pupille dilatate sono di solito un buon segnale di interesse, o quantomeno di attrazione fisica. Per un ragazzo timido esistono altri campanelli d’allarme che possiamo analizzare.

Come capire se piacciamo ad un ragazzo timido e insicuro

Un ragazzo timido che parla con la ragazza che gli piace, tenderà a toccarsi la nuca con il gomito rivolto verso l’alto, anche questo per dissimulare il suo imbarazzo. Inoltre, difficilmente ci guarderà fisso negli occhi. Tenderà molto spesso a distogliere lo sguardo, guardando di lato. Un contatto visivo prolungato fa sentire tutti i timidi molto “nudi” e senza difese, come se l’interlocutore potesse leggergli dentro. Infine, potremmo notare che si sfiora le labbra con le dita, un altro modo per ingannare il cervello e dargli altro su cui concentrarsi per camuffare l’imbarazzo. Perciò non spaventiamoci se un ragazzo ci evita, potrebbe semplicemente appartenere al segno più timido dello Zodiaco.

Come sbloccare un ragazzo timido

Per far sentire a suo agio un ragazzo timido, tutto quello che dobbiamo fare è non essere troppo invadenti. La gentilezza e la dolcezza sono sempre ottime carte da giocare con un timido. Anche contenere un po’ il nostro carattere esuberante, i primi tempi, potrebbe rassicurarlo e spingerlo ad aprirsi gradualmente sempre di più. Inoltre, mai dire a un timido che è troppo timido. Questo lo farebbe sentire in difetto ed aumenterebbe le sue insicurezze, allontanandolo ulteriormente da noi. Quel che è certo, è che se ci stiamo chiedendo come capire se piacciamo ad un ragazzo timido, e speriamo di poter costruire con lui una coppia, questi segnali non lasciano alcun dubbio.

