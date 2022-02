Si sta avvicinando la tanto attesa data del 14 febbraio, giornata delle coppie innamorate. Infatti, le pubblicità e gli articoli di quotidiani, siti e blog iniziano a trattare temi legati a San Valentino. Anche se, non serve aspettare quel giorno per occuparsi di uno dei sentimenti più belli che accomuna non solo le persone, ma anche gli animali.

Non basta avere un partner al quale dichiararsi o con il quale condividere una ricorrenza tanto attesa. Occorre anche avere il coraggio di esprimere certi sentimenti. Perché spesso, proprio per timidezza si preferisce non dichiararsi. Infatti, come dire ti amo a una persona che ti piace non è facile e, per molti, potrebbe essere un’impresa.

Quella ricerca in Internet dimostra che il problema è comune a molti

Non bisogna sentirsi dei casi isolati. Infatti, bastano delle semplici chiave di ricerca per scoprire, sul web, come siano in molti a chiedere consigli per confessare l’interesse verso qualcuno. Uomini e donne domandano alla rete suggerimenti sul come dire a una persona che la vogliamo. Sembra superfluo, ma la prima cosa da capire è se siamo realmente innamorati dell’altro. In pratica, il gioco deve valere la candela. In sostanza, stabilire se si tratta di un vero colpo di fulmine o di un’attrazione passeggera. Dipenderà dalla risposta che ci daremo fare le successive mosse. A questo punto, cerchiamo di farci notare con piccoli gesti di cortesia, in maniera discreta. Ad esempio, con un dolce o un caffè offerto alla macchinetta, una risata ad una sua battuta, ma senza esagerare. Basterebbe uno sguardo più prolungato del solito.

Un dolce o un caffè offerto alla macchinetta, una risata ad una sua battuta o sguardo con occhi da cerbiatto ma forse è meglio Netflix

Cerchiamo, poi, di interessarci il più possibile all’altro, imparando a conoscerlo. Manifestiamo interesse scoprendo i suoi hobby, le sue passioni, stabilendo così un legame comune. Inoltre, dovremmo evitare di chiedere subito il numero di telefono per non spaventarlo, ma impariamo a usare i social per rimanere in contatto con la persona che ci piace. Ad esempio, mettendo un commento simpatico sotto un suo post. Ovviamente, se dopo questi approcci, scopriamo che ci ignora limitandosi a risposte di cortesia, meglio lasciar perdere. Però, facciamo attenzione che il nostro amato non sia eccessivamente timido per non equivocare il suo apparente disinteresse. Potrebbe aiutarci il film “Dalla mia finestra”, visibile su Netflix. Racconta la storia di una ragazza, innamorata del suo vicino di casa, che sembra ignorarla e dei suoi tentativi per fargli capire che prova dei sentimenti per lui. Potremmo ricavarne qualche prezioso spunto.