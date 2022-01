Come risparmiare sul pranzo di nozze prenotando ora grazie a questi semplici consigli 

Quando due promessi sposi decidono di convolare a nozze, si muovono con qualche mese di anticipo, per prenotare sia la Chiesa, sia il ristorante. Infatti, i fidanzati si sposano o a ridosso dell’estate, o nei mesi di settembre-ottobre, e questo è il momento buono per sondare le varie opzioni. E mentre Comune o Chiesa non comportano grosse spese, il luogo del banchetto potrebbe incidere maggiormente sul costo del giorno del “sì”.

Anche se ogni coppia aspirera al matrimonio da sogno, non si deve perdere di vista il budget a disposizione. Infatti, la prima cosa che le famiglie dovrebbero fare è stabilire la somma a disposizione, lasciandosi un margine minimo e massimo entra il quale muoversi. Magari, approfittando dei bonus a disposizione. Come risparmiare sul pranzo di nozze sarà meno complicato di quello che potremmo pensare, pianificando, per tempo, tanti piccoli aspetti.

Vanno fatte delle scelte giocando anche come abili pokeristi

Ogni coppia, probabilmente, avrà già individuato qualche location dove vorrebbe banchettare con amici e parenti, condividendo con loro la propria gioia. È importante andare a contrattare con i relativi ristoratori, per ottenere il prezzo più favorevole. E facciamo questa operazione facciamo intendere che quello che stiamo visitando è uno dei tanti ristoranti e che siamo ancora indecisi sulla scelta finale. Anzi, potremmo bluffare dicendo che già abbiamo in mano delle offerte e che stiamo valutando quella migliore, ovvero quella che saprà soddisfare anche le nostre esigenze economiche. In pratica, confessiamo che altri offrono soluzioni migliori, anche se non è così. Di solito, pur di non perdere il potenziale cliente, il ristoratore farà di tutto per accontentarci, permettendoci di strappare un prezzo perfettamente in linea con il nostro budget. Tutto questo è maggiormente possibile se la coppia si muoverà con anticipo nella ricerca, facendo capire di non essere con le cosiddette spalle al muro.

Ci sono anche altri aspetti sui quali potremmo giocare per risparmiare, garantendoci una bella festa di nozze. Ad esempio, ci sono coppie che si sposano al pomeriggio optando per una cena di matrimonio. In tal modo, le portate saranno probabilmente più contenute come numero, visto che non saremo in ballo tutto il giorno, come a pranzo. Il che, ovviamente, farà scendere il costo versato per ogni singolo invitato, ma senza rinunciare alla qualità del piatto. Per quanto riguarda il menu, si potrebbe optare per uno di carne che, solitamente, ha un costo inferiore rispetto a quello di pesce. Oltre a questo, ricordiamoci sempre di prevedere piatti anche per i vegetariani. E anche sulla torta, si optare per una semplice, senza rinunciare alla bontà.

In alternativa, anche il catering rappresenta una valida alternativa, purché non sia troppo distante da dove faremo la festa. In tal modo, ridurremo i costi del trasporto. Infine, ricordiamoci di chiedere alla location che ci ospiterà se il costo degli allestimenti è compreso o no, vista l’incidenza sul prezzo finale.