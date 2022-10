Potrebbero essere alle porte altre giornate di panico, anche se c’è da dire che nei prossimi giorni, di volta in volta, le probabilità aumenteranno per vedere formarsi un’inversione rialzista. Ottobre, è il mese in cui dal 1898 ad oggi, le discese si sono arrestate il più delle volte. Sia di breve, che di medio lungo termine. Quando finirà il ribasso a Wall Street? La storia evidenzia delle aree di prezzo e tempo dove potrebbe accadere

Alla chiusura della giornata di contrattazione del 30 settembre sono stati letti i seguenti prezzi:

Dow Jones

28.725,51

Nasdaq C.

10.575,62

S&P 500

3.582,62.

Il grafico in blu, continua ad allontanarsi dalla previsione, in rosso

Frattale annuale per il 2022 su scala settimanale

Quando finirà il ribasso a Wall Street delle Borse americane?

Dow Jones

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 29.356. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 29.812.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 10.884. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 11.101.

S&P 500

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.672. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 3.737.

Per il momento si continuano a proiettare ulteriori ribassi, e fino a quando non si formerà un segnale di inversione rialzista, la discesa potrebbe continuare.

Fino a dove?

Nel breve termine, fino al 17 ottobre, prossimo setup, e di 3/5 punti percentuali. Nel medio lungo termine fino al mese di marzo, anche di un altro 20%.

Le prossime date di setup minori scadranno 11,13, 20 e 31 ottobre.

Queste per il momento sono ipotesi sul “tavolo da lavoro”, poi di volta in volta si aggiusterà il tiro, e si proietteranno le prossime possibili mosse dei prezzi.

