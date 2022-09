In un periodo come questo è difficile pensare di spendere soldi per una gita fuori porta o un viaggio. Tra rincari, aumenti del costo della benzina e delle bollette, ci sembra una follia. Eppure, il desiderio di evadere dalla routine di tutti i giorni e rilassarsi nel weekend non passa facilmente.

Che si tratti di una coppia o una famiglia intera, è normale voler passare un po’ di tempo insieme lontano da casa. Esplorare nuovi luoghi e far appassionare anche i più piccini alle bellezze culturali, storiche e naturalistiche del nostro Paese. Oggi vedremo proprio qualche meta da considerare se vogliamo rientrare nel budget mensile e spendere solo pochi euro.

Borghi fatati low cost oppure offerte last minute

La soluzione dei piccoli borghi è sempre la più apprezzata da tutti, soprattutto per i costi della vita più bassi. Nei paesini il costo di un soggiorno per un weekend in genere è alla portata di tutte le tasche. Per esempio, tra Umbria e Toscana, poco distante da Arezzo, troviamo la cittadina di Cortona. Prenotare una camera o un appartamento per due notti per due persone costa tra i 150 e i 200 euro. Da qui ci si può spostare verso le Colline del Chianti percorrendo pochi chilometri e gustare del buon vino. Oppure si può prenotare nel centro di Perugia controllando le offerte last minute. Al momento ci sono hotel anche con piscina e colazione inclusa a poco più di 150 euro.

Dove andare per il weekend in Italia spendendo davvero pochi soldi

Per risparmiare ulteriormente possiamo considerare prima di tutto i luoghi nelle immediate vicinanze di casa. Anche a pochi passi dalle città più famose possiamo trovare splendide gemme nascoste a basso prezzo. Se non vogliamo prendere la macchina, utilizziamo treni e autobus low cost, sempre molto convenienti. Così da partire di primo mattino e rientrare la sera, senza dover includere il costo del pernottamento. Vicino Como possiamo visitare l’Orrido di Nesso o andare sul Garda e fare un salto a Desenzano del Garda. O spostarci verso Cremona o Mantova, due città stupende ma meno turistiche di Milano e Como. Nel Lazio possiamo fare un giro a Gaeta, Albano Laziale o Cisterna Latina, dove visitare boschi incantati.

Insomma, i posti non mancano, non ci resta che scegliere dove andare per il weekend in Italia. La soluzione che sceglie la maggior parte delle persone è probabilmente quella dei borghi più piccoli. Qui i prezzi si mantengono costantemente bassi tutto l’anno ed è un grosso vantaggio. In più, nei dintorni delle città più grandi e famose è facile trovare qualche cittadina caratteristica da visitare. Non serve per forza allontanarsi troppo e spendere soldi per treni, autobus o benzina.

Lettura consigliata

Si trovano in Lombardia questi 3 posti dove passare un weekend da sogno