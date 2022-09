Ci sono alcuni ricordi che rimangono impressi per sempre, soprattutto quando riguardano occasioni che ormai appartengono al passato e non si ripetono nel presente. Per molti questo è il caso della vendemmia, che sino a pochi anni fa era un momento di condivisione e incontro.

Allo stesso modo, anche chi non ha mai vissuto questa esperienza, può incapsularne lo spirito in cucina. Ci sono infatti tante ricette legate proprio all’uva. Eh sì, perché con questa non si fa solo il vino, ma possiamo utilizzarla per realizzare dei gustosi dolci.

Ingredienti

500 g di farina 00;

12 g di lievito di birra;

260 g di acqua;

110 g di zucchero;

1 cucchiaino di malto;

2 cucchiai di olio;

1 kg di uva fragola.

La torta autunnale pronta in pochi minuti con un frutto di stagione

Cominciamo setacciando la farina e mettendola in una ciotola. Qui versiamo l’acqua in cui avremo completamente disciolto il lievito. Aggiungiamo anche il malto e cominciamo ad impastare, prima con una forchetta e poi con le mani. In alternativa, se ne possediamo una, possiamo sempre utilizzare una planetaria, anche perché l’impasto che otterremo è piuttosto elastico. In ogni caso, dovrebbe apparire anche morbido e senza grumi. A questo punto, possiamo quindi formare una palla e lasciarla nella ciotola. Copriamo con un canovaccio e lasciamo lievitare per un paio d’ore. Potremmo anche cominciare con la preparazione la sera prima, perché la fase successiva prenderà solo pochi minuti.

Passato il tempo di riposo, aggiungiamo 50 g di zucchero e l’olio, per poi impastare nuovamente. Dividiamo l’impasto a metà e stendiamo le due parti con un mattarello raggiungendo le dimensioni della nostra teglia. Ungiamo la teglia e copriamola con una delle due sfoglie. Dopodiché versiamo all’interno l’uva con il resto dello zucchero. Consideriamo che se l’uva avesse tanti semini sarebbe meglio rimuoverli. Copriamo con la seconda sfoglia e richiudiamo i bordi con le dita. Cospargiamo la superficie con dello zucchero e dell’altra uva e siamo pronti a infornare. Il forno dovrà essere già caldo impostato a 180 °C, per cui non dovremo far altro che far cuocere la nostra schiacciata per 40 minuti. Ecco quindi servita la torta autunnale pronta in pochi minuti e dal gusto nostalgico della vendemmia. Se invece il tempo è davvero poco, a volte per fare un dolce ci bastano due ingredienti.

