Se condividiamo la nostra vita con un amico peloso, certamente lo consideriamo parte della famiglia a tutti gli effetti. Ma quando vogliamo portarlo con noi durante un lungo viaggio, o andare in vacanza insieme, spesso si presenta un problema: come possiamo assicurarci che il cane non faccia i bisogni in macchina? Per un viaggio rilassato, e stress-free sia per gli umani che per gli animali, è importante che la nostra macchina rimanga sempre pulita.

Tuttavia, anche per i cani meglio educati, gli incidenti possono capitare, e in men che non si dica potremo dover portare la macchina al lavaggio.

Ma attenzione, non dobbiamo rassegnarci alla possibilità di incidenti. Esiste un metodo banalmente semplice per assicurarci che il nostro cane non sporchi mai la macchina. Ecco quale.

Ecco l’idea semplicissima per viaggiare con il cane senza temere che faccia i bisogni in auto

Ovviamente la prima regola per un viaggio confortevole per i nostri amici animali è di fare frequenti tappe, in cui il cane potrà non soltanto sgranchirsi le zampe, ma anche fare i propri bisogni. Controlliamo quindi prima di partire la presenza di aree di sosta sul nostro percorso se viaggiamo in autostrada, o premuriamoci comunque di fermarci al massimo ogni due ore per permettere al cane di fare i suoi bisogni. Ma questa precauzione a volte non basta, ed è qui che entra in gioco uno strumento semplicissimo: il tappetino impermeabile fatto apposta per i bisogni dei nostri amici pelosi. Ecco l’idea semplicissima per viaggiare con il cane senza temere che faccia i bisogni in auto. Ma vediamo di che cosa si tratta nel dettaglio.

Utilizziamo i tappetini assorbenti

Molti utilizzano i tappetini assorbenti quando adottano un cucciolo per la prima volta, e il nostro cagnolino non ha ancora imparato a fare i bisogni fuori di casa. Ma in realtà il tappetino può essere utile in alcune circostanze anche per i cani adulti. E un viaggio in macchina è un’ottima occasione per utilizzarlo. Mettiamo quindi il nostro tappetino impermeabile sul sedile o sul pavimento della macchina. È permesso anche tenere il cane nel bagagliaio, ma sempre con l’accortezza che lo spazio sia ben ventilato. In questo modo, potremo rilassarci al 100% e concentrarci sulla strada, senza temere che il nostro cane possa avere un incidente di percorso. Basterà sbarazzarsi del tappetino sporco per riavere una macchina pulita e profumata.

A proposito di pulizia, è importante mantenere sempre al top il pelo del nostro cane. Molti preferiscono lavarlo a casa, ma in realtà esiste una buona ragione per portarlo dal toelettatore, anche se i cane ha il pelo corto. Ecco perché.