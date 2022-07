D’estate è tempo di vacanze e sempre di più per molte persone si avvicina il momento di partire. La maggior parte delle persone è sempre alla ricerca di posti nuovi e meravigliosi per trascorrere le vacanze. Chi sceglie di restare in Italia sa di poter andare sul sicuro perché troverà luoghi bellissimi e cibo delizioso. Oggi vogliamo consigliare una destinazione italiana perfetta per chi ama il mare e che ci permetterà di spendere meno.

Lontana dal turismo di massa

Profumi delicati, colori stupendi e paesaggi mozzafiato: questo è ciò che offre Capo D’Orlando. Questa località si trova sulla costa nordorientale della Sicilia, in provincia di Messina. Pochi chilometri separano Capo D’Orlando dalle Isole Eolie. Inoltre, gli otto chilometri di spiaggia che percorrono questo luogo la rendono la meta ideale per le vacanze. Infine, Capo D’Orlando possiede un centro storico ricco di monumenti e palazzi di grande interesse storico culturale.

Dove andare in vacanza al mare in Italia per risparmiare trovando spiagge bianche e poco affollate

Castello Bastione sorge su un altopiano e fu costruito nel XVI secolo. Edificato per difendere la città dagli attacchi dei pirati, oggi invece è sede di eventi culturali. È visitabile tutti i giorni gratuitamente. Per chi ama la storia consigliamo una visita all’Antiquarium Comunale. Qui troveremo reperti risalenti all’Età del Bronzo e fino al primo secolo d.C. Il museo è diviso in diverse aree tematiche e potremo accedervi gratuitamente.

A Capo D’Orlando, nella contrada Bagnoli, ci sono le Terme Romane ritrovate nel 1987. Diviso in 3 ambienti e composto di 8 vani, questo sito archeologico risale intorno al IV secolo d.C. In ogni ambiente potremo vedere splendidi mosaici con motivi geometrici a decorare i pavimenti.

Lungomare e faro

Il lungomare lungo oltre 4 chilometri si affaccia sulle Isole Eolie nel Mar Tirreno, regalandoci una vista mozzafiato. Da qui possiamo scorgere da Cefalù a Capo Milazzo, le Madonie e i Monti Nebrodi. Dal lungomare possiamo vedere uno dei monumenti simbolo della città: il famoso Faro. Costruito a pianta quadrata, il faro sorge su un promontorio e a renderlo così caratteristico sono i suoi colori che spiccano sul blu del mare.

Spiagge

Chi viene a Capo D’Orlando trova spiagge incantevoli e poco affollate. Il mare è cristallino e i fondali bassi ed incantevoli. Questo luogo ci offre un vero paradiso naturale in cui faraglioni e rocce incorniciano le spiagge. La spiaggia di San Gregorio, fatta di sabbia chiara e granulosa, è ideale per una vacanza in famiglia, perché è facile accedervi e ricca di servizi. La spiaggia è libera e molti turisti amano praticare snorkeling ed altri sport acquatici.

Perché sceglierla per le vacanze

Dove andare in vacanza al mare in Italia se non a Capo D’Orlando? Qui ci attendono spiagge incredibili, un mare incontaminato e tanta storia e cultura da scoprire. Inoltre, anche nei mesi più cari come agosto, possiamo soggiornare in hotel ed altre strutture partendo da circa 70 euro per notte. Essendo lontana dal turismo di massa, i prezzi si mantengono più bassi rispetto ad altre mete più rinomate.

