Le vacanze estive sono sempre più vicine e per chi deve ancora scegliere il luogo in cui trascorrerle occorre affrettarsi. Andare in vacanza nel mese di agosto può essere piuttosto costoso. Tuttavia, cercando bene tra le offerte e confrontando le varie mete a disposizione possiamo trovare ciò che fa per noi a prezzi convenienti. Con la pandemia abbiamo riscoperto il nostro Paese, ma anche le destinazioni meno lontane e che si affacciano sul Mediterraneo. Oggi vogliamo concentrarci su un’isola poco distante da noi che possiede paesaggi naturali bellissimi.

L’isola selvaggia

Lontana dal turismo di massa, Karpathos è una delle isole meno conosciute e più selvagge del Dodecaneso. Pigadia è il capoluogo e si trova sulla costa orientale dell’isola. Pigadia si sta adeguando al turismo come dimostrano il porticciolo e numerosi locali, ma senza mai perdere la sua identità. Alloggiare qui ci permetterà di avere a portata di mano tutti i servizi e di respirare l’autentica atmosfera greca. A una decina di chilometri da Pigadia c’è l’aeroporto ed è dunque una meta comoda anche per spostarsi nelle isole vicine. A Pigadia, la sera potremo passeggiare sul lungomare ammirando un paesaggio davvero mozzafiato.

Possiamo spendere poco in vacanza anche con i bambini in quest’isola dalle spiagge esotiche vicina all’Italia

Chi si reca qui cerca spiagge da cartolina e un mare cristallino unico nel suo genere. Le sue spiagge sono solitarie e quasi sempre molto tranquille. Un susseguirsi di baie ed insenature rende quest’isola un vero e proprio paradiso terrestre da visitare. Apella è la spiaggia più pittoresca dell’isola. Sabbia bianca e morbida caratterizza questa spiaggia lunga oltre 300 metri e il mare si colora di 1000 sfumature di azzurro e verde.

Kira Panagia è un piccolo angolo incantato incastonato tra le rocce. Attrezzata con lettini ed ombrelloni questa spiaggia dai fondali bassi è anche riparata dai venti e perfetta per una vacanza in famiglia.

Infine, ricordiamo la spiaggia di Diakoftis famosa per la sua atmosfera esotica. La sua sabbia bianchissima accentua i colori del mare che così appare ancora più turchese.

Escursioni indimenticabili

A Karpathos potremo noleggiare automobili, quad o moto per girare l’isola anche nell’entroterra. Potremo anche percorrere diversi itinerari, dai più semplici ai più complessi che ci faranno scoprire luoghi esclusivi dell’isola. Partendo dai centri principali, potremo partire per delle escursioni in barca che ci permetteranno di ammirare le spiagge più belle e le isole limitrofe.

Perché scegliere Karpathos

Possiamo spendere poco in vacanza con i bambini scegliendo Karpathos. Le spiagge sono quasi tutte attrezzate, dai fondali bassi e sabbiosi e riparate dai venti. Inoltre, qui le temperature sono gradevoli tutto l’anno. Karpathos resta una meta in cui potremo spendere poco perché lontana dalle rotte del turismo di massa. Anche nel mese di agosto potremo alloggiare a partire da circa 55 euro per notte. Per raggiungere Karpathos dovremo volare ad Atene o Rodi e poi spostarci con un volo interno in questa piccola ed incantevole isola.

Approfondimento

La perla della Calabria è il coloratissimo borgo dalle spiagge d’oro da scegliere per andare in vacanza e risparmiare