Per un cane dal pelo bianco e profumato ci basteranno 2 ingredienti che troviamo in cucina

Le belle giornate ci spronano a uscire sempre di più con il nostro cane. Tra parchi e mare, non mancano le scorrazzate in posti poco puliti. Anche se dobbiamo sempre fare attenzione alla salute del nostro cane, possiamo notare delle differenze.

Per esempio, il manto bianco potrebbe iniziare a ingiallirsi e diventare più opaco. Fortunatamente, non dobbiamo preoccuparci per il suo benessere. Potrebbe, però, dispiacerci che il nostro cane splendente abbia perso il suo colore naturale. Per un pelo bianco e profumato del cane non dobbiamo ricorrere a costosi prodotti, ma a questi ingredienti economici.

Le cause principali

I cani con il pelo bianco tendono a diventare giallastri. Questa fase è naturale, in particolare se abbiamo amici a quattro zampe con il pelo lungo. Il costante contatto con lacrime, urina, saliva e acqua portano un’ossidazione del pelo. Per questo il loro colore tenderà a scurirsi, passando dal giallo e arrivando anche al rossastro.

Ci sono zone più colpite rispetto ad altre. Tra queste troviamo il contorno occhi, che viene spesso a contatto con le lacrime e si scurisce. Si creano anche delle macchie, causate dalla costante umidità dell’area. Anche il mento è molto colpito, perché l’animale bevendo, inumidisce questo punto. Troviamo poi la zona inguinale, che a contatto con l’urina, diventa giallastra.

Le orecchie, in particolare se sono pendenti, non hanno molta ventilazione e tendono a trattenere l’umidità. Anche per questo è importante una pulizia regolare di questa zona. Infine, le zampe sono l’ultimo punto in cui possiamo notare questo fenomeno. Soprattutto se il cane morde o lecca molto questo punto.

Per un pelo bianco e profumato del cane ci basteranno 2 ingredienti che troviamo in cucina

Per far tornare bianco il pelo del cane possiamo utilizzare l’amido di mais. Questa soluzione completamente naturale non è solo un ottimo sbiancante. Infatti, possiamo anche utilizzarlo per eliminare sgradevoli odori del pelo. Ci basterà spargerlo sul pelo del nostro amico a quattro zampe e strofinare con cura. Infine, pettiniamo il nostro animale. Se compiamo questa azione con regolarità, potremmo ottenere dei risultati davvero straordinari. Molti prodotti per animali, infatti, lo utilizzano come ingrediente.

Un altro pratico metodo casalingo è il bicarbonato di sodio. Anche questo ingrediente è conosciuto per la sua azione sbiancante, davvero portentosa. Non solo, è anche un disinfettante naturale, che aiuterà ad eliminare il cattivo odore del nostro fido. All’interno della vasca o luogo dove siamo soliti lavare il cane, versiamo un po’ di bicarbonato nell’acqua. Possiamo anche creare una soluzione in un bicchiere e applicare direttamente sulle zone interessate. Con uno spazzolino strofiniamo e infine risciacquiamo. Il nostro amico peloso non sarà mai stato così profumato e pulito.

