Castelli medievali, spiagge dorate e panorami mozzafiato in questa suggestiva città, ideale per andare in vacanza spendendo poco e mangiando bene

Maggio è un mese chiave per chi ama viaggiare. Molti si muovono verso nuove mete e approfittano dei weekend per allontanarsi da casa. Altri invece iniziano a guardarsi intorno alla ricerca del luogo perfetto per le vacanze estive. Quasi tutti si spostano ad agosto perché è il mese in cui la maggior parte delle persone ha le ferie. Agosto, però, essendo alta stagione, è un mese in cui i prezzi di voli e hotel si gonfiano. Tuttavia, se giochiamo d’astuzia ed agiamo per tempo, possiamo trovare mete incantevoli senza spendere una fortuna. A questo proposito, oggi vogliamo suggerire una città fantastica che si trova nel sud Italia e possiede spiagge da sogno, tanta cultura e panorami imperdibili.

Un museo a cielo aperto

Sulla costa Sud Occidentale della Sicilia, si trova una città dalla bellezza unica. Sciacca è conosciuta da molti per essere la città del Carnevale, della ceramica e delle terme. Oggi però vogliamo concentrarci su altri punti di interesse che rendono questa città davvero magnifica e senza tempo. Partiamo dal Castello Luna, un edificio medievale edificato nel 1380. Possiamo ancora vedere le mura di cinta, il Palazzo del Conte e le torrette di vedetta. La sua posizione magnifica ci regala un panorama sensazionale sulla città e possiamo visitarlo al costo di 3 euro.

Un altro edificio imperdibile, una volta giunti a Sciacca, è il Castello Incantato. Meno centrale rispetto al Castello Luna, questo luogo circondato da ulivi e mandorli nasconde oltre 3.000 sculture. Le opere d’arte ritraggono teste scolpite nella roccia e nel legno e sono opera dello scultore Filippo Bentivegna. Ciò rende il Castello Incantato un luogo molto suggestivo e ricco di fascino, che possiamo visitare pagando un biglietto di 3 euro.

Tanta arte e cultura a Sciacca, ma le sue spiagge sono davvero stupende. Capo San Marco è una spiaggia selvaggia ma completamente sabbiosa e molto ampia. Le sue acque sono trasparenti e limpidissime e possiede un comodo parcheggio e locali in cui ristorarsi. La spiaggia di San Giorgio è ampia ed estesa. La sabbia è chiara e soffice e molto ben tenuta. Perfetta per una giornata in famiglia, questa spiaggia è facilmente accessibile e dal mare trasparente.

Se vogliamo godere di una vista mozzafiato, ci sono 3 luoghi davvero imperdibili. L’Eremo di San Calogero si trova in una posizione pazzesca che ci permette di ammirare dall’alto l’intera città e il suo mare blu. Il Belvedere delle Terme è un’incantevole terrazza perfetta per osservare i colori di cielo e mare che si fondono. Infine, la centralissima Piazza Scandaliato ci regala una vista indimenticabile sul mare aperto e sul porto della città. Il momento migliore per recarsi qui è al tramonto.

Mangiare e dormire a poco prezzo

Castelli medievali, spiagge dorate e panorami mozzafiato a Sciacca dove possiamo soggiornare a partire da 60 euro per notte. In Sicilia si mangia divinamente e qui a Sciacca possiamo gustare del tipico street food a pochi euro. Imperdibili i panini con le panelle e le arancine. Invece, per una pizza strepitosa spendendo poco possiamo recarci alla Pizzeria Steripinto, Meraviglia oppure a La Pizzaiola.

