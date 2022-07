Conciliare la bellezza del mare cristallino e della sabbia soffice, lontani dal caos del turismo di massa con le esigenze economiche non è sempre impresa semplice. Agosto poi è il mese in cui le spiagge sono più affollate. Eppure scoviamo un angolo di Paradiso immerso nel Parco Nazionale del Gargano. Si tratta della spiaggia di Zaiana a nove chilometri da Peschici.

Ideale per coppie e giovani

Ecco, quindi, dove andare in vacanza ad agosto. Questo lembo del Gargano di un fascino singolare rimane spiaggia pubblica e si accede percorrendo un sentiero. Pare infatti ci sia un solo lido con bar sulla spiaggia e la parte rimanente è di libero accesso. Sabbia fine e soffice e mare cristallino per questo spazio incastonato nel verde che non possiamo lasciarci sfuggire. Ed è anche un modo per rimanere un po’ in disparte rispetto alle altre località del litorale. Si tratta di uno spazio gradevolissimo di giorno e molto animato la sera. Il relax è garantito dalla trasparenza dell’acqua che s’infrange sulla sabbia morbida. Si trova tra due scogliere ed è particolare anche perché l’acqua è sempre gradevolmente tiepida.

Dove andare in vacanza ad agosto e avere mare cristallino, mangiare bene e spendere poco

Il mare è basso e adatto ai bambini anche se l’accesso avviene tramite discesa con gradini. Dettaglio da considerare se si porta al seguito passeggini e neonati. Il parcheggio per tutta la giornata costa solo 5 euro e per quanti non vogliono fruire dell’unico lido che c’è, possono tranquillamente provvedere in autonomia con ombrellone e telo mare. La presenza del bar è garanzia per qualsiasi necessità in loco.

Spiaggia libera

La costa di Zaiana consente di consumare un pranzo a sacco proprio sul mare ma non esclude la possibilità di poter scegliere di usufruire dei servizi che garantisce il Lido. Inoltre nelle vicinanze sono numerosissimi i ristoranti sia sul versante verso Peschici che verso Vieste. La località si presta per un’escursione di una sola giornata ma anche per un soggiorno di più giorni durante i quali possiamo beneficiare della spiaggia libera. Pulita e con mare limpido e terso, con una sfumatura di colori dal turchese all’azzurro. Ecco quindi dove andare in vacanza ad agosto senza spendere molto e soprattutto senza rinunciare ad un bagno ristoratore, in un’acqua trasparente, ai piedi del Parco Nazionale del Gargano.

