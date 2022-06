Come per papà Trussardi, che si concede per i figli un po’ di divertimento in quel di Gardaland, non si può dire da meno per David Beckham. Il Dirigente sportivo ed ex calciatore britannico è a Venezia in compagnia della sua piccola lady: la terzogenita Harper. Dalle pagine social parte la pubblicazione di scatti sulla laguna a bordo di una gondola. E vediamo David Beckham in Italia in vacanza. Un turista tra gli altri, si immortala mentre gusta un gelato tra i vicoletti della suggestiva Venezia e persino in abito da sera.

Marito fedele

Così vediamo David Beckham in Italia in vacanza e ci piace innanzitutto perché rappresenta la solidità di un’unione. Quella con Victoria, l’ex Spice Girl, oggi stilista con la quale è sposato dal 1999 e ha quattro figli. L’ex calciatore pare amare molto l’Italia, tant’è che spesso sceglie il Paese del Tricolore per delle pause di ristoro. Con la figlia Harper per giunta, sempre a Venezia, partecipa anche ad una serata di gala in quel del Teatro La Fenice. Con tanto di abito consono per l’occasione.

David Beckham in Italia in vacanza con la piccola Harper e su Instagram è un tripudio

Sempre dalle foto, vediamo lui, perfetto in un abito doppiopetto. 47 anni, si presenta in tiro con completo blu scuro, camicia bianca, coordinato cravatta e fazzoletto nel taschino. Capelli stilizzati e barba incolta con un sorriso sincero che rappresenta il tocco finale. Dimostra anche di essere un ottimo papà non solo per l’iniziativa di portare con sé la figlia, ma anche perché riesce a seguire in tutte le fasi della giornata la giovanissima. Persino nella scelta dell’abito da sera. In barba ai papà che sono la disperazione delle mamme, perché capaci di far indossare calzini invernali ai figli quando fuori ci sono 40 gradi. Il signor Beckham è un vero gentiluomo. Anche come papà. Tant’è che per la serata alla Fenice Harper indossa un abito da principessa. Elegante, lungo di un colore che va dal rosa all’indaco. Per la firma della Maison Zimmermann. Comprato e indossato.

