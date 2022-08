Agosto è il mese preferito per fare una vacanza, infatti si tratta del periodo in cui si trova più gente in tutte le zone. Tra l’altro, è anche il momento in cui i viaggi costano di più, soprattutto intorno a Ferragosto. Il turismo ad agosto ha molto successo in qualsiasi località d’Italia, dell’Europa o all’estero in generale. Tanti vorrebbero andare in vacanza ad agosto in posti in cui si spende poco. Poi, dopo la pandemia, si preferiscono luoghi con meno gente possibile. Come fare per vedere posti bellissimi a queste condizioni? La soluzione c’è. Ci sono dei posti molto visitati di recente con queste caratteristiche ricercate.

Anche se si tratta di una vacanza con i bambini, nel 2022, possiamo visitare mete bellissime di mare, come le seguenti regioni più gettonate del momento: Sardegna, Sicilia, Puglia, Grecia e Croazia. Vedremo in quale città stupenda si incontrano meno persone, con un viaggio a basso costo ad agosto spendendo solo meno di 500 euro. In più, consiglieremo come organizzare la vacanza sia in Italia che in Europa a prova di mare e anche cosa fare e portare all’estero con i bambini. Mostriamo di seguito dove andare in vacanza ad agosto.

Come organizzare una vacanza in estate in Italia o in Europa e al mare

La prima cosa da fare è decisamente decidere la destinazione e prendere i biglietti last minute economici. Il secondo passaggio per organizzare una vacanza è controllare i documenti necessari per il viaggio. Successivamente, bisogna pianificare la metà italiana oppure europea di mare comprando una guida turistica e creando un itinerario. Di conseguenza, scegliere hotel e poi calcolare i costi e il budget. Per finire con informarsi sulle usanze locali.

Dove andare in vacanza ad agosto con poca gente e poca spesa

I viaggi più economici nel mese di agosto dove si possono incontrare solo poche persone sono anche caratteristici e pieni di aria di vacanza. Adatti per famiglie e giovani, la Grecia, l’Albania, la Croazia e il Salento, sono abbastanza accessibili. Tra le destinazioni poco affollate troviamo Bratislava al posto di Praga, Minorca al posto di Maiorca. Particolarmente, in Grecia, precisamente nella spiaggia di Kalogria emergono colori lucenti, bei paesaggi e un clima da far invidia.

Si tratta di un posto non affollato e costa anche poco. Se ci spostiamo in Italia, a Cala Matano, in Puglia, vi è una spiaggia che trasmette forti emozioni per la sua bellezza, ed è proprio qui che c’è pochissima gente. Ad agosto in vacanza, vicino l’Italia spendendo pochissimo e per non trovare troppe persone, si può andare a Pescia Romana, bella e deserta. Si può godere di una spiaggia pulita, semplice e che somiglia alle più famose spiagge: Terzo Cavone, in Basilicata vicino Metaponto.

Cosa fare e cosa portare in un viaggio all’estero con bambini

Quando la vacanza all’estero è da fare con i bambini, non sempre va per il verso giusto. Ecco perché questi consigli possono aiutare ad organizzarsi nel migliore dei modi per poter godere della vacanza sia per gli adulti che per i bimbi. Innanzitutto, le destinazioni estere per i fanciulli sono: Disneyland a Parigi, il castello di Harry Potter di Londra e vari altri parchi tipici come il Park Guell di Barcellona, pieno di colori.

Obbligatorio non dimenticare questi oggetti in valigia con i bambini: biberon, latte in polvere, omogenizzati, pannolini, fasciatoio, salviettine, fazzoletti, crema e ciuccio. Sono indispensabili.

Lettura consigliata

Dove andare in vacanza ad agosto in coppia scegliendo località lontane dalla folla e spendendo pochissimo