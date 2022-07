Dove andare in vacanza ad agosto spendendo pochissimo vicino all’Italia

L’estate 2022 passerà alla storia come quella della ripartenza del turismo interno ed estero dopo la pandemia. In questi giorni moltissime persone sono alla ricerca di mete esotiche da scoprire e nuovi luoghi da visitare. Possibilmente spendendo il meno possibile. Cosa non facile soprattutto alle porte di agosto. Questo non significa che dobbiamo rinunciare alle meritate ferie. Perché ecco dove andare in vacanza ad agosto spendendo pochissimo. Stiamo per scoprire le bellezze di un Paese a due passi dall’Italia di cui è facilissimo innamorarsi.

Il Montenegro è la meta low cost perfetta per le vacanze estive

Molti di noi credono erroneamente che per scoprire gli spettacoli naturali, le meraviglie architettoniche e la storia antica servano viaggi transoceanici. In realtà non è proprio così. Le bellezze del vicinissimo Montenegro sono lì a dimostrarlo. Tanto che possiamo inserire questo piccolo Paese affacciato sull’Adriatico come uno dei paradisi per chi ama la fotografia.

Il Montenegro è uno stato piccolissimo ma ricco di cose da vedere e soprattutto molto economico da visitare. Iniziamo dalle bellezze naturalistiche. Se lo scegliamo per le nostre vacanze di agosto sono due le mete imperdibili. La prima è il Durmitor National Park. Un parco enorme a picco sul Lago Nero protetto dall’Unesco da più di 40 anni e in cui potremo ammirare animali come orsi e lupi.

La seconda è il Lago di Skadar, il più esteso di tutti i Balcani. Un luogo incredibile per entrare in contatto con la natura, per ammirare gli uccelli e per ritrovare la pace.

Le bellezze architettoniche

Il Montenegro non è solo natura incontaminata ma anche storia e architettura. Uno dei luoghi assolutamente da visitare è il Monastero di Ostrog. Costruito direttamente dentro la roccia è allo stesso tempo meta ambita di pellegrinaggi e spettacolo naturale unico al Mondo.

Se invece amiamo visitare città e paesi non possiamo perderci Cetinje. Una piccola cittadina circondata da boschi in cui troveremo meravigliosi edifici dell’800, abitazioni colorate e un popolo estremamente festoso e accogliente.

Dove andare in vacanza ad agosto spendendo pochissimo vicino all’Italia

Le bellezze del Montenegro non finiscono qui. Ci sono mete meravigliose anche per chi ama il mare e le spiagge. Vicino a Lustica possiamo ammirare la famosa Grotta Azzurra, una piccola perla con acque caldissime in cui divertirsi con snorkeling ed immersioni.

Se invece preferiamo le spiagge più tranquille e la costa, la nostra destinazione non può che essere Kotor. Qui troveremo le rocce di Bojova Kula e la sabbia di Trstena e Morinji, due spiagge perfette per rilassarsi e godersi panorami da sogno.

