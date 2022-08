Il Ferragosto ormai alle porte è un po’ uno spartiacque, una data che segna per alcuni la ripresa lavorativa e per altri l’inizio delle ferie. Ed ecco che quindi, mentre c’è chi si appresta a godersi gli ultimi giorni di vacanza, qualcun altro pensa a cosa non dimenticare di mettere in valigia.

Come fare la valigia

Anche avendo le idee chiare e cominciando a prepararla con molto anticipo, la valigia rimane di fatto lo scoglio maggiore del prepartenza. Una volta che finalmente l’abbiamo chiusa, anche senza necessariamente sedervici sopra per appiattirla, potrebbero esserci dei problemi. Primo fra tutti, il peso: attenzione a non superare i limiti consentiti dalle varie compagnie aeree.

Ma anche qualora non dovessimo considerare questo aspetto, nella fretta può sempre succedere di aver dimenticato sul fondo del bagaglio qualcosa che tanto serviva. Per scongiurare tutti questi vari inconvenienti, ecco come fare una valigia leggera e alla moda con questi look salvaspazio per una settimana al mare.

Un caftano bianco impreziosito da delicate stampe floreali è già un buon punto di partenza, specie se abbinato con romantici sandali gioiello, rigorosamente bassi. A completare il look, ecco arrivare poi gli immancabili occhiali da sole e una borsa modello tote di paglia: capiente e pratica, nonché di tendenza.

Per un altro cambio outfit potremmo prendere in considerazione l’idea di abbinare una jumpsuit in lino, bianca o colorata e i classici sandali a fasce. Un cappello oversize in paglia con fiocco posteriore e degli orecchini a cerchio con pendenti floreali saranno le ciliegine sulla torta di questo look strepitoso. Naturalmente, possiamo sostituire la jumpsuit con il più iconico abito bianco, tra i principali must di stagione.

Valigia leggera e alla moda con questi look per 1 settimana al mare

Chi ama uno stile più casual non può che indossare una blusa ricamata e un paio di shorts o bermuda in denim sfrangiati. Ai piedi i sandali in suede, sempre con frange. Altrettanto sbarazzino è il look che vede protagonista l’abito midi dalle stampe animalier e le iconiche ciabatte con due fasce da chiusure a cinturino.

Un ultimo suggerimento

Infine, un outfit dallo stile che non passa mai di moda. Per le giornate al mare scegliamo un costume intero a righe bianche e blu, sopra cui indossare la camicia bianca in lino, ovviamente formato XXL.

