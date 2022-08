Antipasto sfizioso per il menu di ferragosto al mare o in montagna

Ferragosto è alle porte e, se non siamo già in vacanza, ci stiamo organizzando per trascorrerlo comunque alla grande. Potremmo decidere per una gita fuori porta, una giornata in spiaggia o in montagna, ma anche semplicemente per un pranzetto in terrazza con gli amici. Sarà comunque un piacevole giornata. Cosa preparare di semplice e veloce? Noi, dopo aver consultato gli Esperti di Cucina della Redazione, proponiamo un simpatico antipasto che piacerà a tutti e da fare in quattro e quattr’otto.

Una ricetta semplice e veloce da realizzare in 10 minuti

Ecco un antipasto sfizioso per il menu di ferragosto: dei tramezzini di frittata che mettono tutti d’accordo e sicuramente piaceranno anche ai più piccoli. Cosa c’è di più sfizioso di un morbido ripieno tra due fette di frittata? Noi abbiamo proposto un ripieno classico, di formaggio, insalata e pomodori, ma in effetti il ripieno può essere variato all’infinito e dentro il panino di frittata possiamo inserire gli ingredienti che preferiamo. Possiamo farcirli con del prosciutto e della mozzarella e farli scaldare leggermente in forno, se siamo a casa e possiamo farlo. La frittata è cotta al forno per una versione più leggera. Con la ricetta proposta si possono realizzare circa 12 tramezzini.

Ingredienti

6 uova;

225 ml di latte;

1 cucchiaio di olio d’oliva;

45 gr di parmigiano grattugiato;

1 cucchiaio di amido di mais;

erba cipollina q.b.;

formaggio a fette q.b.;

pomodori rossi a fette q.b.;

insalata q.b.;

maionese q.b.

Tempo di preparazione: 10 minuti

Cottura: 20 minuti

Tempo totale: 30 minuti ca.

Antipasto sfizioso per un menu di ferragosto al mare o in montagna

Apriamo le uova in una ciotola, aggiungiamo il latte e il cucchiaio d’olio. Sbattiamo con una forchetta o una frusta fino a quando gli ingredienti saranno ben amalgamati. Poi aggiungiamo il parmigiano grattugiato, il cucchiaio di amido di mais e l’erba cipollina e continuiamo a mescolare. Prendiamo due teglie usa e getta da sei porzioni l’una e distribuiamo il composto in due parti uguali. Cuciniamo in forno ventilato a 180° per 20 minuti e lasciamo raffreddare.

Quando le frittate si saranno raffreddate completamente, ne togliamo una dallo stampo e vi spalmiamo uno strato di maionese. Proseguiamo con uno strato di formaggio a fette, uno di insalata e uno di pomodori affettati. Quindi prendiamo l’altra frittata e la posizioniamo sulla farcitura. Possiamo a questo punto tagliare la frittata in tre parti, ogni parte la dividiamo in due e poi la ritagliamo nuovamente in diagonale. I nostri tramezzini sono pronti.

