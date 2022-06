Quando le temperature si alzano troppo le attività quotidiane risultano difficili da gestire, ma anche le abitudini più basilari possono venire gradualmente compromesse. Una di queste è sicuramente il sonno. Ci sono moltissimi motivi per cui non è facile addormentarsi: la Luna piena, lo stress e sicuramente il calore. Contro quest’ultimo però si possono prendere delle semplici contromisure, anche se non si hanno degli elettrodomestici che aiutano la refrigerazione. Infatti è possibile dormire sonni tranquilli senza morire di caldo anche se in casa non si hanno dei ventilatori o l’aria condizionata. Scopriamo insieme come possiamo evitare di passare delle notti infernali.

Il posizionamento del letto e i materiali da prediligere nelle lenzuola e nel pigiama

Prima di tutto partiamo da una considerazione banale. Durante la stagione calda è meglio prediligere il cotone, sia per quanto riguarda le lenzuola che per quanto invece riguarda il pigiama. È meglio infatti lasciare da parte tutti gli altri tipi di tessuti che non hanno un uguale potere traspirante. Un altro tipo di aiuto per stare più freschi può essere il posizionamento del letto. Questo preferibilmente deve trovarsi in una posizione non troppo sopraelevata. Infatti l’aria calda tende a salire, al contrario quella fredda che invece si deposita verso il basso. Quindi, se il letto risultasse troppo alto, può essere una buona idea trasferire il materasso direttamente per terra o utilizzare un futon.

Dormire sonni tranquilli senza morire di caldo di notte anche senza ventilatore e aria condizionata

Ci sono però altri modi per diminuire la temperatura corporea. Uno è quello di farsi una doccia prima di mettersi a letto. È importante però non utilizzare dell’acqua fredda: in questo modo infatti il contatto con l’esterno potrebbe portarci a soffrire ancora di più il calore. Quindi è meglio usarla a temperatura ambiente in modo da non avere uno shock termico. Inoltre è consigliabile bere qualcosa di caldo, seguendo l’abitudine millenaria dei beduini nel deserto. Oltre ad idratarci e a prevenire la perdita dei liquidi tramite il sudore, così facendo infatti aumentiamo la temperatura del nostro corpo rispetto all’esterno. In questo modo quindi cominciamo a rilasciare calore e a sentirci più a nostro agio. Infine un ultimo trucco può consistere nel bagnare un asciugamano da appendere davanti alla finestra. In questo modo l’aria in entrata verrà automaticamente raffreddata, abbassando la temperatura della stanza.

