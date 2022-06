Da ormai qualche settimana il caldo ci sta facendo patire. Molti sono già in vacanza o stanno ultimando le valigie per partire alla volta di località paradisiache dove rilassarsi senza spendere cifre folli. Il tempo corre alla velocità della luce… Le settimane volano via veloci una dopo l’altra e, così, oggi è già venerdì 24 giugno. L’estate è ufficialmente arrivata. Ormai lo ha stabilito anche il calendario. In genere, la bella stagione mette tutti di buonumore. Anche chi non è ancora in ferie, vive queste giornate di lavoro in città con una certa spensieratezza. Se poi le cose girano bene anche sul fronte della fortuna, c’è davvero da stare su con il morale. Com’è ormai nostra abitudine, prima dell’arrivo del weekend andremo a consultare l’oroscopo per vedere cosa dicono le stelle per le prossime giornate.

Giornate sfavillanti per Pesci, Gemelli e altri 2 fortunati segni che apriranno l’estate alla grande baciati dalla dea bendata

Il segno dei Pesci sarà animato da una grande energia e vitalità che gli vengono trasmesse dal Sole in Cancro. Con grande entusiasmo, i nati sotto questo segno affronteranno ogni cosa con una certa grinta. Stringeranno nuove alleanze assai utili in campo lavorativo. Inoltre, dopo tanto lavorare, sono in arrivo entrate economiche molto gratificanti. In questo periodo non bisogna trascurare gli amici e la vita sociale. La vita sentimentale procederà a gonfie vele. Soprattutto in questo fine settimana, la passione sarà alle stelle.

Mercurio e Venere saranno invece i benevoli protettori del segno dei Gemelli. Questa favorevole congiunzione renderà i gemellini sempre sorridenti e molto spigliati. Saranno al centro della scena. Con la loro contagiosa simpatia, tutti cercheranno la loro compagnia. Per i Gemelli si prospetta quindi un inizio estate all’insegna dell’allegria e del divertimento.

Dopo una primavera un po’ sottotono, il Sole in Cancro regalerà al segno dello Scorpione una verve davvero smagliante. Animati da un grande ottimismo, gli amici scorpioncini affronteranno con entusiasmo qualsiasi novità che incontreranno al loro passaggio. Potrebbero essere previsti un cambio di lavoro, un trasloco o un viaggio inaspettato. Venere, dal canto suo, porterà una ventata d’amore. In vista ci sono nuove conquiste.

Per loro natura, i Capricorno sono rigorosi, disciplinati e molto dediti al lavoro. Finalmente, però, l’aria frizzantina che anticipa le vacanze li rende un po’ spensierati. Senza trascurare lavoro e affari, i nati sotto questo segno vivranno con un po’ più di leggerezza e spensieratezza. Senza diventare persone superficiali, affronteranno ogni cosa con il sorriso. Saranno Venere e Mercurio ad aiutare questo segno a ritagliarsi un po’ di tempo libero per dedicarsi al divertimento e a un po’ di sano relax. Con queste premesse, saranno quindi giornate sfavillanti per Pesci, Gemelli e altri 2 segni.

