La primavera è arrivata e, come ci insegnavano a scuola, le giornate si cominciano ad allungare e a regalarci più ore di sole. Per questo motivo, da qualche giorno, è entrata in vigore l’ora legale che ha spostato le lancette di tutti gli orologi di Italia di un’ora avanti. Questo fatto ogni volta rappresenta un piccolo shock per chi di noi è più refrattario alla sveglia. Ma c’è anche un altro fattore che sta disturbando le nostre dormite di quest’ultimo periodo. Oggi lo indagheremo a fondo: ecco svelato il vero motivo per cui la maggior parte di noi sta dormendo poco in questo periodo

Questioni astronomiche

È dalla notte dei tempi che il nostro satellite affascina tutta l’umanità. È famoso, infatti, per condizionare alcuni eventi sulla terra, come ad esempio le maree. La tradizione popolare crede che le sue fasi regolino anche la crescita dei capelli, il ciclo femminile e la qualità del sonno.

In generale non sono presenti evidenze scientifiche che confermino tutte queste correlazioni. A inizio 2021 però la rivista americana Science Advances ha voluto indagare, in particolare, l’ultima questione.

I giorni di luna piena

Secondo la biologia, gli esseri umani sono mammiferi con un ritmo circadiano diurno. Per questo motivo siamo profondamente influenzati dalla presenza della luce. Le sere di luna piena sono quelle in cui quest’ultima risulta naturalmente più presente. Per questo tendiamo ad avere delle notti più disturbate.

La dimostrazione scientifica

Questo comportamento è stato dimostrato analizzando un campione di comunità indigene prive di illuminazione artificiale e un cluster composto dagli abitanti di una grande metropoli.

Lo studio ha evidenziato che nei giorni che precedono il plenilunio la maggioranza dei soggetti tende ad addormentarsi più tardi del solito e in generale ad avere difficoltà. Questa ricorrenza è avvenuta giusto il 28 di marzo, quindi se in questi giorni abbiamo dormito male, probabilmente è per questa ragione.

Oggi abbiamo svelato il vero motivo per cui la maggior parte di noi sta dormendo poco in questo periodo. Se si è interessati a questi fenomeni astrologici, allora consigliamo di applicarli anche nella cura dei propri capelli, soprattutto nel momento del taglio. Ecco perché proponiamo la lettura di questo articolo: “Avere i capelli spessi, forti e lunghi è facile: basta tagliarli in questo periodo per farli crescere”.