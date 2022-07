Si dice che dormire senza abiti aiuti ad addormentarsi meglio e a rafforzare il sistema immunitario, tra le altre cose. Queste ipotesi sono corrette oppure no? Che effetto potrebbe avere dormire senza vestiti sulla nostra salute e il nostro corpo?

Alcuni lo preferiscono, altri provano disgusto solo all’idea. Dormire senza abiti è un argomento controverso. Naturalmente, questo è dovuto anche al fatto che ognuno ha le sue preferenze e le sue esigenze quando si tratta di dormire.

In realtà, tuttavia, ci sarebbero correnti scientifiche che dormire senza abiti abbia alcuni vantaggi.

Dormire senza vestiti aiuta ad addormentarsi meglio e a rafforzare il sistema immunitario o è antigienico e anti salutare

Il miglioramento della qualità del sonno quando si dorme senza abiti dipende dalle condizioni esterne. Generalmente, quando ci stanchiamo, la nostra temperatura corporea diminuisce. Questo effetto dura anche durante il sonno. Ciò è dovuto alla cosiddetta melatonina “ormone del sonno”, che il nostro corpo rilascia all’inizio della notte.

Se, invece, durante la notte percepiamo temperature più elevate dovute al caldo, questo può influenzare il ritmo del sonno e farci svegliare più spesso. In questo caso dormire senza vestiti può aiutarci ad addormentarci e dormire meglio. Finora, tuttavia, non ci sarebbero risultati scientifici che dimostrerebbero chiaramente questa connessione.

Dormire senza vestiti aiuta anche il benessere mentale e le relazioni

Dormire senza vestiti aiuta ad addormentarsi meglio e a rafforzare il benessere mentale e le relazioni sentimentali. Se si dorme senza abiti accanto al proprio partner, per esempio, viene prodotto l’ormone dell’ossitocina.

Questo potrebbe aiutarci a sentire meno ansia e stress. Inoltre, l’ormone può anche far sentire le coppie più emotivamente connesse perché influenza il legame.

Quali sono i contro

Alcune persone si rifiutano di dormire senza vestiti perché lo trovano poco igienico. Anche questo non è del tutto sbagliato. Se si dorme senza vestiti il sudore finisce direttamente sul lenzuolo e bisognerebbe cambiarlo più spesso.

Dormire senza abiti, inoltre, può anche farci congelare più velocemente durante la notte, soprattutto nella fase REM. Se non si è coperti adeguatamente, si potrebbe prendere un raffreddore. Non sarebbe quindi vero che rafforziamo il nostro sistema immunitario quando dormiamo senza vestiti.

Un sonno riposante è importante tanto quanto mangiare bene e fare abbastanza esercizio. Con un metodo efficace ci si può addormentare in soli 60 secondi.

Se vogliamo comunque provare a dormire senza vestiti, dobbiamo assicurarci che la temperatura ambiente sia quella giusta, ovvero tra i 18 e i 21 gradi.

Soprattutto nei giorni più freddi dovremmo assicurarci di avere a disposizione un piumino in più. Certo le lenzuola andranno sicuramente lavate più spesso.

Per risparmiare energia, è consigliabile raccogliere più lenzuola sporche e pulirle in un unico grande lavaggio invece di far funzionare la lavatrice solo per una o due lenzuola.

Se dopo qualche tentativo ci si rende conto che dormire senza vestiti non fa per noi, non dobbiamo forzarci. Per una buona notte di sonno, è molto importante sentirsi a proprio agio.

Non importa se si tratta di pigiami o biancheria da letto, meglio scegliere cotone e lino, piuttosto che fibre sintetiche.

Lettura consigliata

Calore eccessivo, distrazioni ed eccesso di cibo potrebbero disturbare il proprio sonno, ecco 5 errori da non fare