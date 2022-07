Calore eccessivo, distrazioni, una cena pesante, sono tutti elementi che potrebbero disturbare il nostro sonno e farci sentire stanchi e senza energie al mattino.

Principalmente ci sono 5 errori da non commettere per fare in modo che il proprio sonno sia davvero ristoratore.

Se abbiamo difficoltà ad addormentarci e la mattina ci sentiamo ancora stanchi, forse commettiamo uno o più errori facenti parte dell’elenco che tratteremo di seguito.

Scendiamo nei dettagli.

Calore eccessivo, distrazioni ed eccesso di cibo potrebbero disturbare il proprio sonno, ecco 5 errori da non fare

Il primo errore da evitare sarebbe permettere che la temperatura della propria camera da letto diventi troppo alta. Se la stanza è troppo calda, con tutta probabilità avremo difficoltà ad addormentarci. La temperatura ambiente ideale per dormire è compresa tra 15 e 18 gradi, anche se la percezione soggettiva può variare. Si consiglia di ventilare la stanza per circa 15 minuti prima di coricarsi.

Sempre per una questione di temperatura, non è consigliabile dormire d’estate con pigiami in fibra sintetica. Bisognerebbe optare invece per materiali naturali, come lino o cotone.

Il secondo errore da evitare sarebbe andare a letto sempre ad orari diversi. Se riusciamo a stabilire una routine riusciremo a dormire decisamente meglio.

Se andiamo a letto alla stessa ora ogni notte e ci svegliamo alla stessa ora al mattino, questo non farà altro che facilitare il ciclo del sonno e renderlo più riposante. Secondo uno studio, un adulto dovrebbe dormire dalle sei alle otto ore a notte.

Gli altri tre

Calore eccessivo, distrazioni ed eccesso di cibo sono tra gli errori più comuni che causano un sonno disturbato.

Il terzo errore da non fare, infatti, sarebbe andare a letto con uno stomaco troppo pieno. Il nostro corpo sarà impegnato a digerire e non riuscirà a prepararsi per il sonno. Se possibile, dovremmo mangiare solo cibi leggeri e non grassi.

Si consiglia inoltre di andare a letto almeno tre ore dopo aver mangiato, in modo da poter digerire completamente la cena. Far passare questo lasso di tempo è ancora più importante se soffriamo di bruciore di stomaco, che potremmo risolvere efficacemente con alcuni rimedi naturali.

Il quarto errore da evitare sarebbe non fare mai esercizio fisico prima di andare a letto. Tra l’esercizio fisico e il proprio riposo devono passare almeno tre ore.

Se invece ci alleniamo poco prima di andare a letto, questo non ci aiuterà affatto ad addormentarci, perché il corpo ha bisogno di un tempo fisiologico per ritrovare la calma.

Il quinto errore da non fare sarebbe distrarsi con dispositivi elettronici prima di andare a letto o mentre siamo già a letto.

Le notifiche dei nuovi messaggi, per esempio, possono sicuramente impedire l’addormentamento o potrebbero svegliarci nella nostra prima fase di sonno.

È quindi meglio mettere lo smartphone in modalità aereo o spegnerlo completamente in modo da non ricevere messaggi durante la notte. In alternativa, possiamo posizionare il dispositivo in un’altra stanza.

