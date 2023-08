Dormire in giardino sotto le stelle freschi in estate è possibile con queste idee di arredamento

In estate si possono fare tante attività all’aperto. La notte poi dovremmo dormire bene per ricaricarci, ma il caldo potrebbe dare problemi. Con pochi elementi d’arredo, però, potremo trasformare il giardino in una fresca camera da letto.

C’è una stagione dell’anno in cui sentiamo maggiormente il desiderio e il bisogno di stare all’aperto. In estate approfittiamo infatti di un po’ di tempo libero per fare passeggiate nella natura e magari una vacanza al mare o in montagna. Forse abbiamo provato a dormire in un bubble glamping, le bolle trasparenti, per ammirare il cielo stellato. Tornati a casa la calura può disturbare il nostro sonno. Se abbiamo uno spazio esterno proviamo a renderlo comodo per dormirci.

Come dormire in giardino sotto le stelle freschi in estate

Nei mesi estivi se siamo ancora fuori casa nelle ore notturne capita di alzare gli occhi al cielo. Il fascino della luna piena e anche delle costellazioni regalano emozioni uniche. Come tradizione, poi, la notte di San Lorenzo il 10 agosto si cerca di vedere una stella cadente per esprimere un desiderio. Potremmo unire questo interesse verso l’astronomia con il bisogno di stare freschi. Se abbiamo un giardino arrediamolo in modo da regalarci ore di sonno all’aperto combattendo la calura.

In molti giardini è utile ed esteticamente carino un portico. Al di sotto di solito si trova un dondolo. Al suo posto sistemiamo un divanetto ampio con dei cuscini. Basterà poi attaccare dei veli leggeri soprattutto per proteggerci dagli eventuali insetti. In giardino potremmo altrimenti avere una pergola. Si abbellisce di solito con piante rampicanti. Se è libera, un’idea molto raffinata prevede la copertura con canne di bambù. Ai lati, invece, sistemiamo delle belle tende bianche. In questo modo di giorno ci ripareremo dal sole e la notte da eventuali zanzare e da sguardi indiscreti.

Qualche utile elemento d’arredo da esterno

Per riposare bene sono simpatiche le amache da appendere. In alternativa, prendiamo un divano letto o un sofà. Sono molto caratteristici i divani rotondi da esterno. In questo caso, ce ne sono di diverso tipo e adatti a tante esigenze. Infatti, in mancanza di un pergolato o di un ampio portico, alcuni di questi divani sono dotati di struttura a cui fissare delle tende. Altri sono inseriti in gabbie di rattan o presentano una specie di capote. Ricordiamoci anche di mettere ai lati un tavolino dove poggiare acqua, bibite e il binocolo.

Per rendere più accogliente il giardino possiamo sistemare delle piante che allontanano le zanzare. Sembrerebbero efficaci ad esempio la citronella, la lavanda e il geranio. Per dormire in giardino sotto le stelle freschi in estate è in aggiunta consigliabile applicare sulla pelle un prodotto repellente.

