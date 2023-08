I segni più gelosi e possessivi dello zodiaco: come evitare di litigare. Lo fai anche tu?

Alcuni segni zodiacali tendono a essere più gelosi di altri. Basta poco perché si infiammino e perché si litighi, non sempre è facile avere storie durature e vivere la tranquillità. Ecco cosa si può fare per tenerli a bada.

Tra i segni zodiacali più possessivi che soffrono di gelosia e rischiano di rovinare la propria storia d’amore per questo motivo, lo Scorpione occupa le prime posizioni. È attratto da persone che hanno un lato oscuro, che hanno una parte nascosta e misteriosa, ma quando capita che si innamorino davvero non riescono a gestire la situazione. Lo Scorpione non sopporta i tradimenti, le verità taciute, i segnali ripetuti. Quando l’insicurezza prende il sopravvento viverci accanto può essere un incubo. È inoltre un segno orgoglioso e non parla facilmente delle proprie debolezze.

Da molti è considerato il segno più geloso di tutti, capace di esplodere con rabbia e sentimenti di vendetta. È necessario farlo sentire più spesso che si può al centro dell’attenzione, dare tante attenzioni. Chi vive di fianco a uno Scorpione deve essere abile a infondere dolcezza poco prima che ci sia uno scoppio d’ira. Non è facile sopportare tali tensioni, se lo si fa è perché si è realmente innamorati.

Alla luce del sole

Tra i segni più gelosi e possessivi c’è sicuramente il Toro. Carattere pacato e tranquillo, nasconde un lato irrequieto che potrebbe saltare fuori nel momento meno propizio. È possessivo e non lo ammette neanche con sé stesso, se chi gli sta vicino provoca e stuzzica, ammicca con altre persone, borbotta e parla senza farsi sentire, il Toro potrebbe far uscire la sua vera natura. O meglio la sua seconda natura. Spesso però ha bisogno di prove prima di sbottare, il Toro non ha nessuna intenzione di buttare all’aria le proprie sicurezze per un fatto che potrebbe non essere mai accaduto.

Come evitare di litigare? Con il Toro bisogna essere più lineari possibili. Dire apertamente quando non si è d’accordo, parlare chiaro, ammettere che ci piace qualcun altro quando questo succede. Se le cose sono vissute alla luce del sole, il segno del Toro è in grado di sorprenderci e di capire. Con i sotterfugi invece potremmo correre un grosso rischio.

I segni più gelosi e possessivi dello zodiaco, non sempre litigare è negativo

Anche il segno del Cancro è tranquillo e amichevole ma quando tradiamo la sua fiducia e mettiamo in discussione la tranquillità e la quotidianità allora viverci insieme potrebbe essere impossibile. La fiducia persa non viene riconquistata, c’è una possibilità di vendetta, ogni minimo segnale può diventare un pretesto. Passare da un contesto paradisiaco all’inferno è un attimo.

Il Cancro è insicuro quindi se vogliamo evitare di litigare dobbiamo agire su questo fronte. Rassicuriamo il partner, organizziamo serate e piacevoli sorprese. Quando chi ci sta vicino noterà tutte le attenzioni il malumore sparirà. Non deve essere un impegno continuo. Possiamo farlo solo quando gli equilibri iniziano a mutare e nella coppia subentra la maretta. Altri segni gelosi e possessivi sono Leone e Ariete ma grazie alla loro forte personalità le litigate diventano curative. Poi si fa pace e tutto torna come prima, certe volte anche meglio di prima.

Lettura consigliata

