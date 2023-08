A pochi Km da Siviglia ecco l’incredibile borgo bianco incastonato nella roccia, famoso anche per le cantine e la carne

Scopriamo un meraviglioso paese dell’Andalusia che ha una particolare caratteristica, tra i più singolari al Mondo.

Sono in molti ad organizzare viaggi last minute, weekend e fughe dalla città verso la Spagna, alcuni voli sono davvero convenienti e non durano tanto. Non solo in estate, ma durante tutto l’anno si trovano imperdibili occasioni per scoprire questo sorprendente Stato, a pochi passi dall’Italia. È suddivisa il 17 regioni autonome, quella più a sud si chiama Andalusia, un luogo particolare anche perché affaccia sia sul Mar Mediterraneo che nell’oceano Atlantico. In questa parte della penisola iberica si nota particolarmente la cultura araba, oltre che nelle pietanze, dalle numerose testimonianze architettoniche. Nel capoluogo, ovvero Siviglia, si trova un antico minareto, La Giralda, trasformato poi in campanile, che faceva parte di una Moschea. Poi fu convertita in Cattedrale, oggi è la terza più grande al Mondo.

A pochi Km da Siviglia ecco l’incredibile borgo bianco tra i più insoliti al Mondo

A Granada potremo ammirare la straordinaria Alhambra, una fortezza islamica di rara bellezza, tra i monumenti più incredibili al Mondo, ospita milioni di visitatori all’anno. Le meraviglie dell’Andalusia non finiscono qui, nella Costa del Sol c’è Malaga, città affascinante e ricca di storia e affacciata sul mare. Oltre a percorsi culturali degni di nota, è un luogo vivace dove divertirsi e concedersi un po’ di relax. È circondata dal mare Cadice, tra le città più antiche d’Europa situata nella parte meridionale della Spagna. Anche qui storia, cultura, paesaggi e vita notturna s’intrecciano, per regalare esperienze uniche. Oltre le città principali sono da visitare dei piccoli paesini caratteristici, dove si respira un’atmosfera unica e suggestiva. In provincia di Cadice e a pochi Km da Siviglia ecco l’incredibile borgo bianco che cattura l’attenzione per la sua posizione e conformazione. Si tratta della fantastica Setenil de la Bodegas, piccola cittadina con meno di 3 mila abitanti e situato ad un’altitudine di circa 640 metri. La sua caratteristica principale è che le abitazioni sono costruite all’interno di grotte naturali e inglobate nella pietra. Nonostante questo scenario non comune e insolito non è molto battuta dai turisti, ma è inserita nell’itinerario turistico dei “pueblos blancos”, ovvero paesi bianchi.

Il villaggio magico dove si mangia e si beve bene

Setenil de la Bodegas è disposta su vari livelli, qui le case sono mimetizzate nella roccia viva o costruite sopra. Il contrasto tra il bianco delle abitazioni e la pietra circostante è straordinario e possiamo notarlo camminando tra le piccole stradine del paese. Le viuzze del centro seguono il fiume Trejo, che ha modellato nel tempo la gola dove nascono le abitazioni. In questo magico borgo, inoltre si mangiano pietanze appetitose, molte a base di carne, come il chorizo. Di fatto la qualità della carne è di alto livello, così come il vino. Infatti, la tradizione vinicola qui è particolarmente sentita, potremo assaggiare ottimi prodotti spagnoli nei locali e ristoranti durante il nostro soggiorno.