Una vacanza nella casa sull’albero a pochi chilometri da Roma (e non solo): il sogno diventa realtà

Non solo per bambini ma anche per adulti e single, avventura e natura sono i segreti delle vacanze a pochi passi da mare e laghi. Ma si dorme in altezza, nelle case costruite sugli alberi. Questa moda prende piede e conquista tutti. Ecco dove prenotare.

Si chiama StarsBox ed è la famosa casa sull’albero di cui abbiamo sentito parlare da piccoli e che sta diventando una vera e propria moda. All’interno dell’azienda agricola Regina Viarum, nel parco regionale di Appia Antica, gli architetti di Officina82 hanno realizzato un progetto rivoluzionario. Capanne sull’albero da cui godere della brezza fresca e ammirare le stelle. In totale sicurezza e senza spendere un patrimonio possiamo concederci una vacanza diversa dalle altre.

Possono ospitare 2 adulti e 2 bambini, quindi in un contesto familiare si può vivere una bellissima esperienza fiabesca. Sono previste cene, aperitivi, picnic ed escursioni. Sul sito apposito troviamo le informazioni e i numeri per i preventivi e le prenotazioni.

Anche sul lago

Per chi ama i laghi e vuole trascorrere una vacanza nella casa sull’albero, in provincia di Viterbo si trova La Piantata, ad Arlena di Castro, territorio compreso tra la Tuscania e il lago di Bolsena. La proprietà è composta da 12 ettari di terreno ricco di coltivazioni e piante aromatiche. Le case sull’albero sono la Black Cabin e la Suite Bleue, si trovano a 8 metri di altezza e per motivi di sicurezza non sono accessibili ai bambini. La Suite Bambù invece si trova a 6 metri ed è adatta al contesto familiare. Completano il villaggio le camere sopraelevate collegate da un ponte tibetano. I costi variano da 270 euro a notte a 420 euro per le suite più lussuose.

Il Lazio non è l’unica regione italiana che propone queste sistemazioni uniche e curiose all’insegna dell’avventura e del contatto con la natura. Nel parco del lago Trasimeno troviamo Awen Tree House, un appezzamento di 8 mila metri quadrati in cui si trova la Casa Vacanza Casale La Bandita. Le case sono costruite nel bosco di lecci ad altezze di 3 metri con finestre che danno sul lago. Ci sono numerose specie protette, l’ambiente è ottimo per rilassarsi e per riprendersi da periodi di forte stress. L’atmosfera da fiaba e l’aria pulita ci rimetteranno in sesto in brevissimo tempo.

Una vacanza nella casa sull’albero e l’atmosfera incantata

Nelle colline del Monferrato troviamo la Tenuta Montegrande che si estende per 7 ettari. Le case sugli alberi si trovano in mezzo a magnolie e agrifogli e la vista è direttamente sulle Alpi. Si può usufruire della piscina e trascorrere vacanze davvero speciali.

Campi di lavanda, alpi, distese di verde, il contatto con la natura, tutto questo è garantito dalle strutture che si specializzano in questo tipo di ricezione. Ospitalità e cordialità caratterizzano le vacanze che difficilmente potrebbero essere più intriganti. Tornando nel Lazio, se siamo amanti delle tree house, possiamo dirigerci verso Nettuno. All’Isola Verde Camping Village, a 60 chilometri da Roma, troviamo il Vawindi Deluxe Glamping con case a 2,5 metri di altezza tutte in legno che ospitano famiglie fino a 5 persone. Bagno e cucina privati, immersi nella natura, il mare non è lontano. Prenotiamo subito per questa estate, l’esperienza è davvero unica e merita di essere vissuta al più presto.

